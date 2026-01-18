पहली बार केक, आखों में नमी…जानें आखिर क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कुक का वीडियो; हर तरफ हो रही चर्चा

Family Cook Birthday Celebration: कभी-कभी, सबसे छोटे जेस्चर सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं. जन्मदिन सेलिब्रेशन का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है, जो देखने वालों को याद दिलाता है कि खुशी अक्सर अच्छे पलों से मिलती है. इस वीडियो में, 70 साल के रामजी बाबा मुस्कुराते हुए अपना बर्थडे केक काटते और मोमबत्तियां बुझाते हुए दिख रहे हैं. यह आदमी परिवार का पुराना कुक है और कई सालों से परिवार की सेवा कर रहा है.

वीडियो में वॉइसओवर में कहा गया है कि यह पहली बार था जब उन्होंने रामजी बाबा को इतना खुश देखा. क्लिप की शुरुआत रामजी बाबा के केक काटने से होती है, उनके चेहरे पर एक शर्मीली लेकिन सच्ची मुस्कान है. बैकग्राउंड में पूरा परिवार जन्मदिन का गाना गाता हुआ सुनाई दे रहा है, जिससे माहौल में और भी गर्माहट और खुशी आ रही है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें एक साधारण और विनम्र आदमी बताया गया है जो एक बेहतरीन कुक भी है. पोस्ट में यह भी बताया गया है कि वह हाल ही में 70 साल के हुए हैं, लेकिन वह साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है. कैप्शन में लिखा है, “हाय दोस्तों! मिलिए रामजी बाबा से. एक बहुत ही विनम्र, साधारण आदमी जो एक कमाल का शेफ है.







हाल ही में वह 70 साल के हुए हैं लेकिन साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है! अभी, मैं उन्हें अपनी रेसिपी की एक सीरीज़ रिकॉर्ड करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आप सभी के साथ उनके बारे में और शेयर कर सकूँ. शायद आप उन्हें जल्द ही आस-पास देखेंगे.”

सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन