इन मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है शराब, ‘जाम पर जाम’ लगाकर खुदा को नाराज कर रहे ये कट्टर मुसलमान

Alcohol Consumption: : हर कोई जानता है कि इस्लाम में शराब पीना एक गुनाह है या इसे अच्छा नहीं माना जाता। जिसके चलते ही कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ शराब की बिक्री पर पाबंदी भी लगा दी गई है।

Published By: Heena Khan
Published: September 1, 2025 14:43:32 IST

 Muslim Country People Drink: हर कोई जानता है कि इस्लाम में शराब पीना एक गुनाह है या इसे अच्छा नहीं माना जाता। जिसके चलते ही कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ शराब की बिक्री पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इसके बावजूद, इन देशों में लोग चोरी-छिपे शराब का सेवन करते हैं। वहीँ कई मुस्लिम देशों में शराब की तस्करी आम बात है। इन सबके बीच, कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहाँ शराब का सेवन वैध है। फ़िलहाल, इन देशों में शराब केवल चुनिंदा लोगों को ही उपलब्ध हो सकती है। हाल ही में सऊदी अरब ने शराब की बिक्री को वैध कर दिया है, लेकिन यहाँ शराब केवल विदेशी डेमोक्रेट्स के लिए ही है।

इन देशों में बिकती है सबसे अधिक शराब 

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कई मुस्लिम देशों में शराब की अधिक खपत का ज़िक्र किया गया है। WHO के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया, सूडान और बहरीन समेत कई अरबी देश ऐसे हैं जहाँ प्रति व्यक्ति शराब की खपत बढ़ी है। जॉर्डन में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 3% विश्वविद्यालय के छात्र ही शराब का सेवन करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में शराब पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद पाकिस्तान में शराब की खपत बढ़ रही है। पाकिस्तान में शराब पीने पर 80 कोड़े मारने की सज़ा है।

इस तरह होता है शराब का इस्तेमाल 

पूरी दुनिया में शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। वर्तमान में कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहाँ इसका सेवन दवा के रूप में किया जाता है। कई देशों में शराब के सेवन की अनुमति केवल दवा के रूप में ही है। बांग्लादेश में भी शराब के सेवन पर प्रतिबंध है, लेकिन अक्सर बांग्लादेश से शराब की तस्करी की खबरें आती रहती हैं। वैसे तो सऊदी अरब में आम लोगों के लिए शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन साल 2019 में जब सऊदी के अंदर शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब जहरीली शराब के सेवन से 19 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में साफ है कि तमाम सख्त प्रतिबंधों के बावजूद मुस्लिम देशों में भी चोरी-छिपे शराब बेची और पी जाती है।

