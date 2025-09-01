बच्चों के सू-सू में अंडे उबालकर खाते हैं चीनी लोग, वजह जानकर आने लगेगी उल्टी

Egg Weird Recipe: अंडा एक ऐसी चीज है जिसको पूरी दुनिया में बड़े चाओ से खाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये डिश सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। अंडों को जहाँ एक तरफ उबालकर खाया जाता है तो वहीँ दूसरी तरफ इसको पकाकर भी खाया जाता है। कहीं मसालेदार अंडा करी तो कहीं फूली-फूली आमलेट की खुशबू, अंडे की दुनिया सचमुच काफी खास और बेहतरीन है। वहीँ, यही वजह है कि शेफ हर दिन अंडों के साथ कलाकारी करते हैं और ऐसे व्यंजन बनाते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।

बच्चों के सू-सू में उबालकर खाते हैं अंडे

सोचिए, अंडे से बने व्यंजनों में एक ऐसा नाम भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे – ‘वर्जिन बॉय एग’…चीन के डोंगयांग शहर में ‘वर्जिन बॉय एग’ नाम का अनोखा व्यंजन खाया जाता है, जो बच्चों के पेशाब में अंडे उबालकर बनाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस व्यंजन के लिए केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मूत्र ही उपयुक्त माना जाता है। इसलिए स्कूलों के बाहर बाल्टियाँ और बेसिन रखकर मूत्र एकत्र किया जाता है।

जानिए इसे बनाने की प्रक्रिया

इसे बनाने की प्रक्रिया में, अंडों को पहले पेशाब में भिगोया जाता है, फिर उसी में उबाला जाता है। बाद में, अंडों को कई घंटों तक पेशाब में ही रहने देकर उन्हें पूरी तरह से भिगोया जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह व्यंजन लू और जोड़ों के दर्द से राहत देता है। डोंगयांग के लोग इसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक मानते हुए नियमित रूप से खाते हैं।चीन के डोंगयांग शहर में इस व्यंजन को सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं और हर साल बसंत ऋतु में इसका सेवन करते हैं।

