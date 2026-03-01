Home > वायरल > पहले मोची, अब व्हीलचेयर पर Zomato डिलीवरी हीरो, ऐसा जज़्बा देखा नहीं होगा; लोग कर रहे सलाम

Wheelchair Delivery Boy: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हर किसी को इमोशनल कर रहा है. यह नोएडा के एक सोसायटी का है. जहां एक डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने आता है. लेकिन यह डिलीवरी बॉय कोई आम नहीं, बल्कि खास है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 1, 2026 9:34:52 PM IST

Wheelchair Delivery Boy: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हर किसी को इमोशनल कर रहा है. यह नोएडा के एक सोसायटी का है. जहां एक डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने आता है. लेकिन यह डिलीवरी बॉय कोई आम नहीं, बल्कि खास है. वह दिव्यांग है और व्हीलचेयर पर लोगों को सामान पहुंचाता है.

क्या इतनी हिम्मत?

वीडियो में युवक पहले अपना परिचय बबलू के रूप में देता है और कहता है कि वह ज़ोमैटो के लिए काम करता है. फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह दिन में तीन से चार डिलीवरी करता है, जिससे उसे लगभग 300 से 350 रुपये प्रतिदिन की कमाई होती है. वह पिछले 2 महीने से यह काम कर रहा है. उसकी आवाज में उसका आत्मविश्वास साफ झलकता है. वह अपनी मेहनत को अपनी ताकत मानता है.

पहले मोची का काम करता

युवक ने बताया कि वह पहले मोची का काम करता था, लेकिन उस काम से उसे पर्याप्त कमाई नहीं हो रही थी. इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना और डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया है. अब वह ज़ोमैटो के लिए डिलीवरी करता है और अपनी मेहनत से गुज़ारा करता है.

एक कहानी जो लोगों को प्रेरणा देती 

वीडियो देखने वाले लोग इस नौजवान के जज़्बे की तारीफ कर रहे है. कई यूजर्स का कहना है कि सच्चा हीरो वो होता है जो मुश्किल हालात में हार नहीं मानता है. जहां कई लोग छोटी-छोटी दिक्कतों में टूट जाते हैं, वहीं यह नौजवान आगे बढ़ रहा है, अपनी व्हीलचेयर को मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना रहा है.

हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं

यह कहानी सिर्फ़ एक डिलीवरी बॉय की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की है जो इंसान को हर चुनौती से पार पाना सिखाती है. शारीरिक कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता है. नोएडा की उस सोसायटी में सामान पहुंचाने आया यह नौजवान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

