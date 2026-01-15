Viral Video: कस्टमर ने सेलिब्रेट किया डिलीवरी बॉय का बर्थडे, नजारा देख भावुक हुआ एजेंट

Viral Video: हर जन्मदिन गुब्बारों और सजावट के साथ नहीं आता. कभी-कभी खुशियां अचानक और बिना तैयारी के मिल जाती हैं. ऐसा ही कुछ एक जोमैटो डिलीवरी करने वाले युवक के साथ हुआ, जब वो रोज की तरह एक ऑर्डर देने एक घर पहुंचा.

जैसे ही डिलीवरी बॉय घर के अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी. कमरे में केक रखा था, मोमबत्तियां जली हुई थीं और सामने खड़े लोग तालियां बजा रहे थे. सभी मिलकर “हैप्पी बर्थडे” गा रहे थे. ये सब देखकर वो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है.

भावनाओं से भरा पल

डिलीवरी बॉय पूरी तरह चौंक गया था. वो चुपचाप बैठ गया और उसकी आंखों में भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं. थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए मोमबत्तियां बुझाईं और वही केक काटा, जिसे वो डिलीवर करने आया था. घर के लोग उसे हौसला दे रहे थे और तालियां बजा रहे थे.

खुशी का ये पल यहीं खत्म नहीं हुआ. घर के लोगों ने उसे अपने हाथों से केक खिलाया. सब हंस रहे थे, जैसे वो कोई मेहमान नहीं बल्कि परिवार का ही हिस्सा हो. उस युवक के चेहरे पर हैरानी, खुशी और आभार एक साथ दिखाई दे रहा था.

लोगों के दिल को छू गई यह कहानी

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. बहुत से लोगों ने इस परिवार की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि आज के समय में ऐसी छोटी-छोटी अच्छाइयां इंसानियत की याद दिलाती हैं. कुछ ने कहा कि जो लोग रोज हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें भी पहचान और सम्मान मिलना चाहिए.

ये घटना बताती है कि किसी के लिए अच्छा करने के लिए बड़े काम जरूरी नहीं होते. थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा समय और सच्ची भावना किसी का दिन, बल्कि जिंदगी का एक खास पल बना सकती है.