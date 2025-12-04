दुबई के अरबपति शेख का बेटा धोता था होटल में बर्तन, इसके पीछे की वजह तोड़ देगी आपका घमंड

Dubai Billionaire Son Washed Dishes: अमीर बाप का बेटा अमीर ही होता है…यह बात आपने कई बार सुनी होगी. लेकिन, दुनिया में एक ऐसा भी बाप है जिसने अरबपति होने के बावजूद अपने बेटे से होटल में बर्तन मंझवाए हैं. जी हां, हैरान होने की जरूरत नहीं है और यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि यह कोई कहानी है. क्योंकि, सच में एक दुबई के अरबपति शेख ने अपने बेटे से होटल में बर्तन मंझवाने से लेकर कमरों की सफाई तक करवाई है. मगर एक अरबपति शेख ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह थी यह जानने की इच्छा हर किसी को हो सकती है.

दुबई के अरबपति शेख ने बेटे से धुलवाए बर्तन

अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन और जाने-माने बिजनेसमैन खलफ अल हब्तूर का बिजनेस होटल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन और पब्लिशिंग जैसी इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है. कुल मिलाकर कहें तो खलफ अल हब्तूर ने सिर्फ नाम नहीं पैसा भी खूब कमाया है. इतना ही नहीं, वह हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और उनका ग्रुप 2 अरब दिरहम (दुबई की करेंसी) दान भी कर चुका है. लेकिन, फिर भी खलफ अल हब्तूर ने अपने बेटे को सीख देने के लिए होटल में बर्तन धुलवाने का काम किया था.

बेटे को सीख देना चाहते थे दुबई के अरबपति शेख

एक ओपन टॉक इवेंट में हब्तूर ने बताया था कि वह अपने बेटे को सीधा डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते थे. इसलिए, जब उसकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी हुई तो सबसे पहला काम उसे हाउसकीपिंग, डिश वॉशिंग का मिला. अल हब्तूर का कहना था कि बेसिक काम सीखे बिना कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता है. इतना ही नहीं, अरबपति शेख का यह भी मानना है कि नौकरी का असली स्वाद भी इसी से आता है और यही सिखाने के लिए उनके बेटे ने बर्तन धोए, कमरे साफ किए और धीरे-धीरे मिड लेवल पर उसे प्रमोशन मिला.

ये भी पढ़ें: एक बोर्ड देखकर छोड़ी BDO की नौकरी, फाइनल अटेंप्ट में पास किया UPSC एग्जाम; अब हैं IPS ऑफिसर

डिग्री से ज्यादा अनुभव है सीखाता

खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरबपति का मानना है कि डिग्री जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा जरूरी है. असली इंजीनियरिंग, असली मैनेजमेंट, असली काम को साइट पर जाकर ही समझा जा सकता है. खलफ अल हब्तूर का यह भी कहना है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई करियर नहीं बनता है. फील्ड में उतरने के बाद जो सीख मिलती है, वही प्रोफेशनल बनाने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: सड़क पर दिखा 19 मिनट Viral Video वाला लड़का, भीड़ ने पकड़कर धो डाला, जानिए वीडियो की सच्चाई