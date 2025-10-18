Home > वायरल > मुस्लिम देश में भारत जैसी रौनक! दिवाली की रोशनी से जगमगा उठीं सड़कें; Video देख नहीं कर पाएंगे यकीन!

Diwali Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रही है. वीडियो में दिवाली के मौके पर सड़के लाइट से जगमगा रही हैं. लेकिन यह सड़के भारत की नहीं बल्कि दुबई की है.

By: Preeti Rajput | Published: October 18, 2025 2:22:54 PM IST

Viral Video : दुबई (Dubai) का नाम सुनते ही सबसे पहले गगनचुंबी टावर बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) का नाम ध्यान में आता है. यहां के घर से लेकर गलियां सभी बहुत खूबसूरत हैं. लेकिन इस बार यह शहर किसी और चीज के लिए चर्चा में बना हुआ है. इन दिनों दुबई (Diwali Celeberation In Dubai) की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो में दुबई (Dubai Diwali Video) की सड़कों पर दिवाली की चमक देखने को मिल रही है. वीडियो शाम के समय शूट किया गया है, जिसके कारण हर तरफ सिर्फ दिवाली की रोशनी नजर आ रही है. शहर की इमारते लाइट से सजी हुई हैं. इस शहर में भारत के त्योहार की चमक देखने को मिल रही है. 

दुबई की सड़कों पर दिवाली का नजारा 

वीडियो को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह दुबई का है. यहां की सड़कें भारत की सड़कों की ही तरह जगमगा रही है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि- दुबई दिवाली के रंग में रंग गया है. इस वीडियो में एक यूवक अपनी कार में बैठकर दुबई की गलियों का खूबसूरत नजारा अपने कैमरे मे कैद कर रहा है. वीडियो में ऊंची ऊंची इमारतें लाइट से जगमगाती हुई नजर आ रही है. मॉल्स, होटेल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभी दिवाली थीम से सजे हुए हैं. Happy Diwali और Festival of Lights के बॉर्ड भी लगाए गए हैं. बता दें कि, इस देश की लगभग 5 प्रतिशत आबादी मुस्लिम हैं. इसके बावजूद यहां इस शहर में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है. 

वीडियो देख हैरान हो गए लोग 

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देना शुरु कर दिया है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- दुबई के माहौल में अपने उत्सव का आनंद लें. वहीं एक और यूजर ने लिखा- दुबई में रहकर भी भारत जैसा एहसास हो रहा है. एक और यूजर ने लिखा- अब इंतजार नहीं होता. इस वीडियो को lifebetweensweetandsalt नाम के इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं.  

