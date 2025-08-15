‘पापा की सांसें रुक रही हैं’….Delhi के अंडरपास में फंसी एंबुलेंस को देखकर कांप गए राहगीर, Video में देखें जलभराव की दुर्दशा

Delhi Viral Video: दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश ने अच्छी-खासी बर्बादी मचा दी है। दरअसल कई दिनों से डिक्की में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में अच्छा-खासा जलभराव हो गया है। जिसके बाद लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि यहाँ आम जनता को ही नहीं बल्कि मरीजों को भी समस्याएं झेलनी पड़ी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आँखों से आंसू छलकने लगेंगे।

पिता की हालत देख निकल रही थी बेटे की जान

जानकारी के मुताबिक, NH-8 के अंडरपास में एम्बुलेंस पानी में फँसी थी। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में एक मरीज था और उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद था। इस दौरान बेटा पीछे बैठा था, और पापा लंबी-लंबी साँसे ले रहे थे। इस दौरान उनका बेटा गिड़गिड़ाया,और बोलै “प्लीज़, पानी में से निकाल लो भैया,” लेकिन इस दौरान पानी एम्बुलेंस के अंदर घुस गया। इंजन बंद हो गया एम्बुलेंस वहीं ठप हो गई। इतना ही नहीं इस दौरान वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके।

वायरल हुआ वीडियो

वहीँ बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में बैठे शख्स की हालत खराब होती जा रही थी। इस दौरान उनके बेटे को भी टेंशन हो रही थी और एक ही सवाल दिमाग में मंडरा रहा था कि पापा को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार कौन? इस दौरान एम्बुलेंस में बैठा मरीज का बेटा कहता है कि “भैया… थोड़ा तेज़ निकाल लो… पापा की साँसें रुक रही हैं…”। वहीँ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।