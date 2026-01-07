कौन है वो पाकिस्तानी? जिसका 7 मिनट 11 सेकेंड का ‘वो वाला’ वीडियो हो रहा वायरल; देखते ही हो जाएंगे पानी-पानी

Umair 7 minute 11 second Viral: पिछले साल जहां 19-मिनट के वायरल वीडियो की बाढ़ आ गई थी, जिसमें अनगिनत इन्फ्लुएंसर शिकार हुए थे, वहीं स्प्लिट्सविला X4 में नजर आए जस्टिन डी’क्रूज़ और साक्षी श्रीवास 2026 में इसी जाल में फंस गए. इससे पहले कंटेंट क्रिएटर पायल गेमिंग के साथ भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी.

अब जब इन कथित AI-निर्मित वीडियो को लेकर चर्चा जारी है, एक और 7-मिनट 11-सेकंड के वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. यह नया ट्रेंड उमैर नाम के एक पाकिस्तानी आदमी के बारे में है.

कौन है उमर? (Who is Omar?)

कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उमर नाम का एक लड़का जिसे सोशल नेटवर्क पर आमतौर पर “उमैर” के नाम से जाना जाता है, पहले TikTok और Instagram Reels पर मजेदार और आर्टिस्टिक कंटेंट पोस्ट करने के लिए जाना जाता था. हालांकि, हाल ही में वह एक तरह के पब्लिक विवाद में फंस गया है, जब उसका एक प्राइवेट वीडियो, जिसे उसी का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर लीक हो गया.

यह वीडियो ‘उमैर वायरल वीडियो 7’ और ‘उमैर 07:11 वायरल वीडियो’ जैसे अलग-अलग नामों से सर्कुलेट हो रहा है, जिसने पहले ही ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है. फिर भी वीडियो की सच्चाई और उसकी सही अवधि की अभी तक सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

कहां का ये वीडियो? (Where is this video from?)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है और ऑनलाइन दावों के अनुसार, इसमें उमर एक महिला के साथ दिख रहा है. वीडियो में महिला कथित तौर पर अरबी बोल रही है और अपने परिवार के बारे में अपनी नाखुशी जाहिर कर रही है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. जिसमें दोनों के बीच का रिश्ता बहुत इंटिमेट है, यही वजह है कि इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर और गरमागरम बहस हो रही है. हालांकि, ये सभी दावे अभी तक साबित नहीं हुए हैं, और वीडियो का संदर्भ और प्रामाणिकता आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस (A new debate has erupted on social media)

ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक और सामाजिक चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का दावा है कि इस्लाम ऐसे शादी के बाहर के रिश्तों पर रोक लगाता है और वीडियो का वायरल होना मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि हर कोई इसे क्यों सर्च कर रहा है? 7 मिनट 11 सेकंड का एक उमैर वायरल वीडियो अचानक ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उमरी, उमेरी और उमैरी जैसे नाम हर जगह दिख रहे हैं.