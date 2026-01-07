Home > वायरल > Trending Videos: जिम कार्बेट में बाघ ने किया टूरिस्ट जिप्सी पर अटैक, बाल-बाल बची लोगों की जान

Viral Vidoes: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बाघ टूरिस्ट की जिप्सी पर अटैक करने के लिए दौड़ा, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 7, 2026 2:41:06 PM IST

Trending Video: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जंगल सफारी के दौरान एक खतरनाक हादसा होते होते टल गया.

इस वीडियो में, एक बाघ अचानक एक सफारी जिप्सी पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. सफारी करने आई जिप्सी में बैठे लोगों में बाघ को भागते और अपनी ओर आते आगे देखकर  डर और दहशत फैल गई.  इस समय ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और जिप्सी को दूर ले गया. 

Courtesy- murtaza_alsaba

माना जा रहा है जिप्सी चालक के अनुसार, बाघिन एक मादा (Female) थी, उसके दो बच्चे थे. माना जाता है कि बाघिन अपने बच्चों को लेकर बहुत सुरक्षित होती है. अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती है. बाघिन जिप्सी के करीब आई और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने अपनी सूझ से गाड़ी को आगे कर लिया और सभी यात्रि सुरक्षित रहे.

इस घटना में सभी टूरिस्ट डरे हुए थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई. सफारी बिलकुल भी खरनाक नहीं होती नहीं सावधानी हर किसी को बरतनी चाहिए. 

लोग बहुत चाह के साथ सफारी करने जाते हैं कि उन्हें एक बार बाघ दिख जाए, लेकिन ऐसे में बाघ भी परेशान होते हैं, बाघ ने अपनी जान बचाते हुए जिप्सी पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है.

‘मिशन इम्पॉसिबल’ बना ‘मिशन कॉमेडी’, एग्जॉस्ट फैन के छेद में कैसे फंसा चोर?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

