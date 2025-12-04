मध्यप्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, भोपाल-इंदौर समेत कई शहरों में 2-3 डिग्री और गिरेगा पारा

Madhya Pradesh Weather News: मध्यप्रदेश में सर्दी का सितम जारी है. बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 20 से 22 दिनों तक कोल्ड वेव चल सकती है. भोपाल-इंदौर समेत कई शहरों में तो पारा 2 से 3 डिग्री पहुंच चुक है. पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा पारा 6.7 डिग्री तक पहुंच गया है.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहां पारा 9.2 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं इंदौर में 8.4 डिग्री और जबलपुर में 10.6 डिग्री. उज्जैन में 12 डिग्री और ग्वालियर में 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहडोल के कल्याणपुर में 7.1 डिग्री, उमरिया में 8.2 डिग्री, अमरकंटक-शाजापुर में 8.7 और रीवा-नौगांव में 9 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिसंबर के महीने में ऐसे ही कड़ाके की ठंड होने की आशंका जताई जा रही है. कोल्ड वेव के चलने से तापमान और गिरने की संभावना है. मध्यप्रदेश के ज्यादातर शहरों में अब ठंड बढ़ सकती है.