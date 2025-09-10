Home > उत्तर प्रदेश > Kal ka mausam: यूपी के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में अलर्ट

Kal ka mausam: यूपी के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में अलर्ट

Published By: Shivani Singh
Published: September 10, 2025 23:33:00 IST

Kal ka mausam: यूपी के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में अलर्ट

UP weather update: उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी तराई के 11 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून ट्रफ लाइन के फिर से यूपी की ओर मुड़ने से यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए पूर्वी तराई के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर समेत 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन फिर से यूपी की ओर मुड़ गई है और इसके प्रभाव से इन तराई जिलों में दो दिन तक मानसूनी बारिश की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी-तराई में भी मध्यम से भारी बारिश के हालात बनेंगे। बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई के साथ अवध क्षेत्र के बाराबंकी आदि में बूंदाबांदी हुई।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन फिर से यूपी में प्रवेश कर गई है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक तराई में रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी।

यहां भारी बारिश का अलर्ट 

गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है.

