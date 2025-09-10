Aaj Ka Mausam: कहां होगी बारिश और कहां लोगों को सताएगी उमस-गर्मी, जानें मुंबई से लेकर दिल्ली तक के मौसम का हाल

Weather Update Thursday 11 September 2025 : मॉनसून 2025 (Monsoon 2025) की सक्रियता थोड़ी कम हुई है, लेकिन उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण के कई राज्यों में कहीं मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश का दौर जारी है. अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट है. इसी तरह उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-NCR के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में बारिश हल्की पड़ने वाली है. बावजूद इसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 11 सितंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें यहां पर गर्मी और उमस गुरुवार को भी लोगों की परीक्षा लेगी.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

मॉनसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। IMD के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र मॉनसून का असर नजर आएगा. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। इन राज्यों में अब नदियों का जलस्तर कम होने लगा है. आने वाले दिनों में इन राज्यों में न्यूतनम और अधिकतम राज्यों के तापमान में कमी आएगी. पूर्वोत्तर में शामिल सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार (11 सितंबर) को बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी. वहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्यों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मॉनसून उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हो चुका है. IMD के मुताबिक, राज्य में फिर से मॉनसूनी ट्रफ लाइन आ रही है. इसके चलते राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें बुंदलेखंड और अवध के इलाके शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शामिल कौशांबी, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदासनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच बारिश का अनुमान है. इसके अलावा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, सीतापुर, रामपुर के अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर जिले में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.

दिल्ली-मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते 14 से 16 सितंबर के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसूनी बारिश में तेजी आएगी. बारिश का यह सिलसिला अगले 2-3 दिन जारी रह सकता है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है. IMD के मुताबिक, 12, 13, 14 और 15 सितंबर के दौरान बादल तो छाएं, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है.

बिहार में 3-4 दिन दिखेगा मौसम का असर

बिहार में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मॉनसून का असर बिहार में अगले 3 से 4 दिन तक देखने को मिलेगा. पटना मौसम केंद्र (Patna Meteorological Centre) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही आंधी और बारिश का अलर्ट है। राजधानी पटना, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल,कैमूर, औरंगाबाद, अरवल,गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल,खगड़िया, नालंदा और जहानाबाद में गुरुवार को तेज बारिश होगी. इसके चलते IMD ने अलर्ट जारी किया है.

J&K, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या होगी बारिश?

पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा, ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है. दोनों ही राज्यों में लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने से सड़कें अवरुद्ध हैं. IMD के अनुसार, एक सप्ताह तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. 11 सितंबर की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राहत रहेगी, जबकि चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. उधर, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत सड़कों के करीब 12 हजार किलोमीटर लंबे हिस्से क्षतिग्रस्त हैं. इस बीच IMD ने गुरुवार (11 सितंबर) को तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है. इसके बाद 12 और 13 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी है. IMD वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत में ज्यादा बारिश नहीं होगी. जम्मू-कश्मीर में 14 सितंबर के आसपास और हिमाचल प्रदेश में 13-14 सितंबर को बारिश का अलर्ट है.