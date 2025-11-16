मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की…निकाह से पहले पहुंच गए इस संगठन के लोग, शादी में हुआ बवाल; रोती रह गई दुल्हन

Uttar Pradesh : उत्तर-प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) में एक शादी में जमकर हंगामा देखने को मिला. मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती की शादी की खबर लगते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों (Hindu organizations) के लोग वहां पहुंच गए. जिसके बाद जमकर हंगामा और धक्कामुक्की भी शुरू हो गई. इसके बाद भी दुल्हन शादी के लिए अड़ गई. वह शादी की जिद करती रही और हाईवे पर कूदकर जान देने की धमकी भई दे डाली. उसने विरोध करने वालों पर मोबाइल से हमला भी किया. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल शांत कराया. जिसके बाद दुल्हन को बिना शादी के ही लौटना पड़ा.

हिंदूवादी संगठनों ने नहीं होने दी शादी

बिहार के एम अकबर और महाराजगंज की सपना यादव को दिल्ली में नौकरी करने के दौरान प्यार हुआ था. जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. परिवार की सहमति से डिडौली गांव में एक होटल में शादी का आयोजन किया गया था. लेकिन जैसे ही मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी की खबर करणी सेना के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, भदौरिया मोनू समेत तमाम हिंदू संगठन हरकत में आ गए. जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर खूब हंगामा किया.

शादी के जिद पर अड़ी दुल्हन

जिसके बाद दुल्हन बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई. वह शादी के लिए जिद पर अड़ गई. विवाद बढ़ने पर होटल मालिक ने अपने यहां शादी से मना कर दिया और शादी में आए लोगों को खाना देने को लिए भी मना कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को खूब समझाने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला. दूल्हा-दुल्हन को बिना शादी के ही घर वापस लौटना पड़ा. सआई धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि लड़का-लड़की पक्ष दो अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं. जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर वापस भेज दिया.

