‘सनातन एकता पदयात्रा’ अपने समापन पर, शादी की अफवाहों के बीच साथ में दिखे धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी

Sanatan Hindu Padyatra: 7 से 16 नवंबर तक चलने वाली यह यात्रा तीन राज्यों से होकर गुजर रही है और रविवार को अपने दसवें दिन वृंदावन के चारधाम स्थल पर इसका भव्य समापन होगा.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: November 16, 2025 9:41:29 AM IST

Dhirendra Shastri With Jaya kishori
Dhirendra Shastri With Jaya kishori


Dhirendra Shastri With Jaya kishori: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही ‘सनातन एकता पदयात्रा’ अपने नौवें दिन में प्रवेश कर गई, और उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचने पर इसने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का विशाल दृश्य प्रस्तुत किया। यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रही प्रसिद्ध कथा वाचक जया किशोरी की उपस्थिति। 

हाल ही में दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर चली शादी की अफवाहों के कारण यह साथ दिखना विशेष रूप से चर्चा में रहा। हालांकि, धीरेंद्र शास्त्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जया किशोरी उनके लिए बहन समान हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं.

शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव भी हुए यात्रा में शामिल

पदयात्रा के मंच पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही जगत की चर्चित शख्सियतें मौजूद रहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्ममेकर एकता कपूर और अभिनेता राजपाल यादव भी यात्रा में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की चमक और बढ़ गई। इसके अलावा मृदुलकांत शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई संतों ने भी इस आयोजन को आशीर्वाद प्रदान किया.

शिल्पा शेट्टी ने मंच पर धीरेंद्र शास्त्री के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वह “एक कॉल दूर” हैं और समाज और धर्म के हित में हमेशा सहयोग देने को तैयार हैं। उनके इस वक्तव्य का स्वागत करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं ने जोरदार तालियां बजाईं.

‘सनातन एकता पदयात्रा’ पर एक नजर

यह पदयात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू समाज में एकता स्थापित करने और सात प्रमुख संकल्पों को जनसंतोष तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई है। 7 से 16 नवंबर तक चलने वाली यह यात्रा तीन राज्यों से होकर गुजर रही है और रविवार को अपने दसवें दिन वृंदावन के चारधाम स्थल पर इसका भव्य समापन होगा.

कई बड़े राजनेता होंगे समापन समारोह में शामिल

समापन समारोह में ब्रज क्षेत्र के प्रमुख संतों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी नेता वीडी शर्मा और कई राज्यों के मंत्री शामिल हो सकते हैं। मथुरा में 55 किलोमीटर की यह यात्रा चार दिनों में पूरी होनी है और वर्तमान चरण में यात्रा गुरुवार को दिल्ली–हरियाणा से होते हुए यूपी में दाखिल हुई थी. प्रवेश के समय धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि “यूपी में हम अधिक सुरक्षित हैं,” जिससे भीड़ में उत्साह और बढ़ गया.

Tags: dhirendra shastriJaya Kishorisanatan hindu padyatraUP News
