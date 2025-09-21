Ghaziabad: 50 हजार का इनामी बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर, अनिल दुजाना गैंग का था सक्रिय सदस्य, 2 दिन पहले मांगी थी रंगदारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद में शनिवार शाम पुलिस और कुख्यात अपराधी बलराम ठाकुर के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी. बलराम, जो अनिल दुजाना गैंग का अहम सदस्य माना जाता था जिस पर 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था और उस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी सहित तीन दर्जन से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज थे. पुलिस के अनुसार बलराम बीते कुछ दिनों से लगातार कारोबारियों को धमकाकर मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहा था. हाल ही में उसने दो अलग-अलग व्यापारियों से लगभग 75 लाख रुपये की मांग की थी. शिकायतों के आधार पर सर्विलांस टीम उसकी लोकेशन पर नज़र रख रही थी.

25 राउंड फायरिंग

शुक्रवार शाम वेब सिटी थाना क्षेत्र में बलराम को पकड़ने गई पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं. करीब 25 राउंड फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हुआ. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल से हथियार और कई कारतूस बरामद किए गए हैं. बुलेटप्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है.

वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बलराम लंबे समय से फरार था और दिल्ली-एनसीआर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपराध की कई वारदातों में वांछित था. दुजाना गैंग की गतिविधियों को कमज़ोर करने के लिए ये कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है. स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि शहर में लगातार रंगदारी और धमकी की घटनाएं बढ़ रही थीं. पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि कानून से बचना नामुमकिन है. अधिकारियों का कहना है कि गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों पर निगरानी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा. गाजियाबाद पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे.

IND vs PAK: कप्तान सूर्या करेंगे बड़े बदलाव, 2 खिलाड़ियों की होगी एंट्री, ये हो सकती है भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग 11