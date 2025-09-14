UP News: महाराजगंज में मेरठ से मिलता-जुलता मामला, पत्नी ने रची ‘मौत’ की साजिश, जानें क्या है नेपाल से कनेक्शन?

महराजगंज, उत्तर प्रदेश से अजय जयसवाल की रिपोर्ट

UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की नृशंस हत्या कर दी. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पति को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था. इस हत्या में महिला का प्रेमी भी पूरी तरह शामिल था. मौत को हादसा दिखाने की साजिश रची गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से यह पूरा राज़ खुलकर सामने आ गया.

नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली नेहा रौनियार से हुई थी शादी

करीब 6 साल पहले नागेश्वर की शादी नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली नेहा रौनियार से हुई थी. शादीशुदा जीवन के शुरुआती कुछ साल सामान्य रहे. दोनों का एक बेटा भी है लेकिन पिछले एक साल से नेहा का गांव के ही एक युवक जितेंद्र से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जब पति नागेश्वर को इस रिश्ते की भनक लगी, तो उसने इसका विरोध किया लेकिन इसके बजाय नेहा ने पति का साथ छोड़ दिया. बेटे को लेकर महराजगंज शहर आई और प्रेमी जितेंद्र के साथ किराए के मकान में रहने लगी.

नागेश्वर ने कई बार पत्नी नेहा को समझाने की कोशिश की. वह उसे वापस घर लाने की तमाम कोशिशें करता रहा. लेकिन नेहा को यह दखलअंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक साजिश की पटकथा.

12 सितंबर को नेहा ने नागेश्वर को फोन करके अपने घर बुलाया. जहां उसने बड़ी मक्कारी से नागेश्वर को खूब शराब पिलाई. जब वह पूरी तरह नशे में हो गया, तो उसके हाथ-पैर बांध दिए गए. इसके बाद, नेहा का प्रेमी जितेंद्र कमरे में आता है और वह नागेश्वर के सीने पर बैठकर उसका गला घोंट देता है. नागेश्वर की तड़प-तड़प कर मौके पर ही मौत हो जाती है.

हत्या को दुर्घटना बनाने का प्रयास

हत्या के बाद दोनों ने बड़ी सफाई से शव को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और अपने जुर्म को एक्सीडेंट का रूप देने की योजना बनाई. वे शव को बाइक से 25 किलोमीटर दूर निचलौल थाना क्षेत्र के धमकी गांव के पास सड़क किनारे फेंक देते हैं ताकि लोग इसे सड़क दुर्घटना समझें. लेकिन सुबह जब राहगीरों ने शव देखा, तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. शव की हालत, चोट के निशान और घटनास्थल की स्थिति ने पुलिस को इशारा दिया कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी हत्या है.

पिता ने दी पुलिस को तहरीर

मृतक नागेश्वर के पिता ने पुलिस को तहरीर दी और अपनी बहू नेहा और उसके प्रेमी पर हत्या का शक जताया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में जब सख्ती हुई, तो दोनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी. हत्या के बाद नेहा और जितेंद्र, दोनों मुंबई भागने की फिराक में थे. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.

इस मामले में हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है

अब दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक मासूम बच्चा जो इन सबका गवाह नहीं, मगर सबसे बड़ा पीड़ित है वह अपनों से बिछुड़ चुका है.

ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये एक परिवार के बिखरने, विश्वास के टूटने और रिश्तों के अंधेरे में गुम हो जाने की कहानी है. प्यार, वासना और झूठे रिश्तों का ऐसा घातक संगम, जिसने एक जीवन को खत्म कर दिया और एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया.