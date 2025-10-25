बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

UP Crime News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कुशहा के तिवारीपुर टोले में अंधविश्वास में फंसे एक परिवार ने अपने घर में ही एक मजार बना लिया. जब गांव वालों को इतर की खुशबू आई तो वहां पहुंचे और उन्हें मजार के निर्माण का पता चला. इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे.

ग्रामीणों ने घर में घुसकर मचाया हंगामा

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना दी गई. जिगना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. ​​तब तक गुस्साए ग्रामीणों ने धर्मस्थल को उखाड़कर उसका मलबा कमरे से बाहर फेंक दिया था. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया है. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है.

परिवार ने क्यों उठाया ऐसा कदम

कुशहा के तिवारीपुर मजरा निवासी राम नारायण सिंह और रवि सिंह ने अपने घर के सामने एक कमरा बनवाया था. कुछ दिन पहले, उस कमरे के अंदर एक मजार बनवाया गया था. बुधवार शाम को, जब गाँव वालों को खुशबू आई, तो वे मजार देखने गए. गाँव वालों ने इसका विरोध किया. मजार के पीछे रहने वाले परिवार का दावा है कि उन्हें भूत-प्रेत का डर सता रहा है. उन्होंने अंधविश्वास के चलते यह मजार बनवाया था.

सीओ लालगंज अशोक सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि तिवारीपुर कुशहा गांव में राम नारायण सिंह और रवि सिंह ने अंधविश्वास के चलते अपनी बहू को भूत भगाने के लिए घर के एक कमरे में मंदिर बनवा दिया था. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो राम नारायण सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे तुरंत हटा दिया.

