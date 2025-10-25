Home > उत्तर प्रदेश > बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

UP News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कुशहा के तिवारीपुर टोले में अंधविश्वास में फंसे एक परिवार ने अपने घर में ही एक मजार बना लिया. जब गांव वालों को इतर की खुशबू आई तो वहां पहुंचे और उन्हें मजार के निर्माण का पता चला.

By: Heena Khan | Published: October 25, 2025 8:26:15 AM IST

UP Crime News
UP Crime News

UP Crime News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कुशहा के तिवारीपुर टोले में अंधविश्वास में फंसे एक परिवार ने अपने घर में ही एक मजार बना लिया. जब गांव वालों को इतर की खुशबू आई तो वहां पहुंचे और उन्हें मजार के निर्माण का पता चला. इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे.

ग्रामीणों ने घर में घुसकर मचाया हंगामा

You Might Be Interested In

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना दी गई. जिगना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. ​​तब तक गुस्साए ग्रामीणों ने धर्मस्थल को उखाड़कर उसका मलबा कमरे से बाहर फेंक दिया था. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया है. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है.

परिवार ने क्यों उठाया ऐसा कदम 

कुशहा के तिवारीपुर मजरा निवासी राम नारायण सिंह और रवि सिंह ने अपने घर के सामने एक कमरा बनवाया था. कुछ दिन पहले, उस कमरे के अंदर एक मजार बनवाया गया था. बुधवार शाम को, जब गाँव वालों को खुशबू आई, तो वे मजार देखने गए. गाँव वालों ने इसका विरोध किया. मजार के पीछे रहने वाले परिवार का दावा है कि उन्हें भूत-प्रेत का डर सता रहा है. उन्होंने अंधविश्वास के चलते यह मजार बनवाया था.

सीओ लालगंज अशोक सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि तिवारीपुर कुशहा गांव में राम नारायण सिंह और रवि सिंह ने अंधविश्वास के चलते अपनी बहू को भूत भगाने के लिए घर के एक कमरे में मंदिर बनवा दिया था. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो राम नारायण सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे तुरंत हटा दिया.

क्या संन्यास ले रहे हैं रोहित शर्मा? तीसरे ODI से पहले गौतम गंभीर के वीडियो से मचा हंगामा, खुल गई सारी हकीकत

Tags: crime newsmirzapur newsUP NewsUP Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान...

October 25, 2025

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025
बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें
बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें
बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें
बहू पर आया भूत का साया! घर में ही बनवा डाली मजार, फिर हुआ कुछ ऐसा… मंजर देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें