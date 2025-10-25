क्या संन्यास ले रहे हैं रोहित शर्मा? तीसरे ODI से पहले गौतम गंभीर के वीडियो से मचा हंगामा, खुल गई सारी हकीकत

Ind vs Aus 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का एक वीडियो है. इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. दरअसल, इस वीडियो में गौतम गंभीर मज़ाकिया अंदाज़ में रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि सबको लगता है कि यह मैच उनका विदाई मैच था. गौरतलब है कि यह तस्वीर एडिलेड में हुए दूसरे वनडे के बाद की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को दो विकेट से हरा दिया था.

क्या संस्यास ले रहे हैं रोहित?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैच के बाद भारतीय टीम होटल गई. इस वीडियो में आवाज़ साफ़ नहीं है, लेकिन एक प्रशंसक ने इस बात का दावा किया कि उसने गौतम गंभीर को यह कहते सुना, “रोहित, सबको लगा कि यह तुम्हारा विदाई मैच है. कृपया एक तस्वीर पोस्ट करें. रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे भविष्य ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत से पहले से ही चर्चा में है. खासकर वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद, अटकलों ने ज़ोर पकड़ लिया है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद संन्यास ले सकते हैं.

7 महीने बाद की थी वापसी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा सात महीने के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे, लेकिन पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में सिर्फ़ आठ रन बना पाए. उन्होंने एडिलेड में ज़ोरदार वापसी करते हुए 97 गेंदों पर 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने भी 61 रन बनाए. भारत ने 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे सिडनी में खेला जाएगा, जहाँ रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड शानदार है. रोहित ने सिडनी में अब तक पाँच वनडे खेले हैं, जिनमें उन्होंने 66.60 की शानदार औसत से 333 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मैदान पर दो अर्धशतक और एक शतक भी लगाया है.

Gambhir: “Sabko esa lagra tha farewell match tha ek photo toh lgado” They know what is happening outside🙂 pic.twitter.com/guZW0gDRKm — Shikha (@Shikha_003) October 23, 2025

