कोर्ट से सीधे सोशल मीडिया पर पहुंचा राजा भैया के परिवार का झगड़ा, मां-बेटे आए आमने-सामने

Raja Bhaiyas family News: यूपी की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर में चल रही पारिवारिक लड़ाई कोर्ट से सीधे सोशल मीडिया पर आ गई है. इस बार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और उनका बेटा शिवराज प्रताप सिंह आमने-सामने हैं, जहां एक तरफ भानवी सिंह ने राजा भैया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. तो वहीं उनके बेटे शिवराज प्रताप सिंह अपने पिता के बचाव में उतर आए हैं. दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूध का कर्ज और पूत कपूत की बातें याद दिलाई जा रही हैं.

बता दें कि कुछ समय पहले भानवी सिंह ने राजा भैया की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर की थी. इस पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी. कोई एक्शन नहीं होने पर भानवी सिंह ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया. घर के अंदर बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए राजा भैया पर कई संगीन आरोप लगा दिए. इसके बाद उनका बेटा शिवराज प्रताप सिंह पहली बार खुलकर सामने आ गया.

बेटे शिवराज का मां को जवाब

बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के आरोपों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सभी के रोकने के बावजूद, वह घर छोड़कर चली गईं “हमारे दादा, दादी और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं मानी. इसके अलावा उन्होंने अदालत में एकमुश्त 50 करोड़ रुपये और उसके ऊपर 100 करोड़ रुपये की मांग की है और हर महीने 25 लाख रुपये अतिरिक्त मांग रही हैं.”

मां भानवी का बेटे को जवाब

भानवी अपने बेटे शिवराज प्रताप सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों से बेहद आहत हैं. इसके बाद, उन्होंने सोशल मीडिया पर नए वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करके राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अपने बेटे शिवराज प्रताप सिंह का नाम लिए बिना आरोपों का जवाब दिया. भानवी ने कहा, “कुछ लोग मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं. मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे पास आपका कोई ऑडियो है जिसमें आप किसी को गोली मारने की धमकी दे रहे हों? लेकिन अभी, इसका उस अपराध से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए मैंने सबूत दिए हैं.”

तुम्हें सद्बुद्धि आएगी – भानवी सिंह

शिवराज प्रताप सिंह के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए, भनवी ने अब सीधे अपने बेटे पर हमला बोला. उन्होंने लिखा, “मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा वाकई एक कमीना हो सकता है.” उन्होंने एक नया वीडियो भी जारी किया, जिसमें लिखा, “मुझे मजबूरी में यह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें तुम्हारे दादा और मेरे पिता मेरी पिटाई का सच उजागर कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी जानती हूँ. तुम पूरी सच्चाई जानते हो. तुम्हें मेरे साथ सड़क पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. रात में मुझे तुम सब बच्चों के साथ घर के बाहर सोना पड़ा. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें होश आएगा और तुम सोचोगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ और उन्होंने कितनी यातनाएं झेलीं.

इसे एक बार देखो, और फिर, हो सके तो, दोबारा लिखो. बेटा, मैं मजबूर हूं! मुझे जवाब देना ही होगा. और हां, मैं दोहराता हूं, चरित्र हनन से कोई मदद नहीं मिलेगी. मारपीट के छेड़छाड़ किए हुए वीडियो आपके पिता की मदद नहीं करेंगे.

