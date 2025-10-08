आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल…Premanand Maharaj की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए यहां
आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल…Premanand Maharaj की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए यहां

Premanand ji latest updates: यह सच है कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. हालाँकि, हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे भक्तों को ज्ञान देते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उनकी आँखें सूजी हुई हैं और उनका चेहरा काफी लाल है.

Premanand Maharaj Health Update: भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देने वाले संत प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके प्रवचनों को सुनकर लाखों लोगों ने अपना जीवन संवारा है. हालाँकि, वर्तमान में उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें अपनी नियमित तीर्थयात्राएँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ रही हैं. आइए जानते हैं  कि अब उनकी क्या स्थिति है.

प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य कैसा है?

प्रेमानंद महाराज के प्रशंसक उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं. कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालाँकि, यह महज एक अफवाह है.

यह सच है कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. हालाँकि, हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे भक्तों को ज्ञान देते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उनकी आँखें सूजी हुई हैं और उनका चेहरा काफी लाल है. इसके अलावा, वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं और उनके होंठ भी सूजे हुए हैं. हालाँकि, इसके बावजूद, वे वीडियो में दावा करते हैं कि वे पूरी तरह ठीक हैं.

वीडियो देखकर भक्त व्यथित

प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखकर उनके भक्त बेहद व्यथित हैं. उनकी हालत देखकर, वे उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने हमारे जीवन को बदल दिया है.” एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, “प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखकर ही हमें मुस्कान आ जाती थी, लेकिन आज उन्हें देखकर हमें पीड़ा होती है.”

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब

संत प्रेमानंद महाराज को 2006 में पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं और उनका जीवन सीमित है. डॉक्टर की सलाह सुनकर, प्रेमानंद महाराज अपना जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए वृंदावन चले गए और राधा का नाम जपने लगे. उन्होंने अपनी किडनी का नाम भी कृष्ण और राधा रखा.

आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल…Premanand Maharaj की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए यहां

