क्या सपा से इस्तीफा देंगे आजम खान? नाराजगी के बीच अखिलेश यादव से मुलाकात, सपा प्रमुख बोले- ‘ये हमारी पार्टी…’

Akhilesh Yadav on Azam Khan: उत्तर प्रदेश के रामपुर से राजनीतिक जगत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को आजम खान से मुलाकात की. अखिलेश लखनऊ से बरेली होते हुए रामपुर पहुंचे. सपा प्रमुख ने आजम खान से उनके निजी आवास पर मुलाकात की. मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत भी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह उनका हालचाल जानने आए थे. वह जेल में उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे. इसलिए आज उनका हालचाल जानने पहुंचे थे.

आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश ने क्या-क्या कहा? (What did Akhilesh say after meeting Azam Khan?)

आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं. पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है. ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं. इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा गहरा साया हमलोगों के साथ हमेशा रहा है. और ये बड़ी लड़ाई है उसमें हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे. उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले. उन्हें न्याय मिलना चाहिए. आजम खान के राजनीतिक परिवार पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. झूठे मुकदमे. उनके बेटे और पत्नी सभी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है. अगर गिनती के हिसाब से हमलोग हिसाब किताब लगाएं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी परिवार का नाम आ जाएगा.

“मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज़ बुलंद होगी।” – माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, रामपुर pic.twitter.com/yKBmq6nWUY — Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 8, 2025







आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि आजम खान पर किसी एक परिवार के खिलाफ सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज हैं. सपा प्रमुख ने दावा किया कि 2027 में सरकार बनेगी. पीडीए की आवाज तेज हो रही है. वे नियमित रूप से मिलते रहेंगे.

हेलीकॉप्टर से रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav reached Rampur by helicopter)

गौरतलब है कि अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से रामपुर पहुंचे. उनका हेलीकॉप्टर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में उतरा, जहां खुद आजम खान ने उनका स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता उनके घर के लिए रवाना हो गए. उनके घर पर उनकी मुलाकात हुई, जहां पहले से ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे. जेल से रिहा होने के बाद आजम की यह पहली मुलाकात थी. एक दिन पहले ही आजम खान ने कहा था कि वह केवल अखिलेश यादव से ही मिलेंगे. सपा प्रमुख अखिलेश के पहुंचते ही विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही जौहर विश्वविद्यालय पहुंचा, सपा कार्यकर्ता जोश से जयकारे लगाते नजर आए. भीड़ लगातार नारे लगाती रही. सपा के जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता पहले से ही विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थे. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे को लेकर मंगलवार से ही प्रशासन अलर्ट पर था. जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान के आवास के आसपास कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई थी.

