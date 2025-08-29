Pilibhit  News: गरीबों के राशन पर डाका, पीलीभीत में मकान मालिक ही निकला चोर, रंगे हाथ पकड़ा गया

धर्मेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, Pilibhit News: पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ चोरी करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि किराये की दुकान का मकान मालिक ही निकला। हैरानी की बात यह है कि चोरी किसी सोने चांदी की नहीं बल्कि गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की हुई है। यह घटना न केवल इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि लालच की पराकाष्ठा भी दिखाती है। यह मामला कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर ग्यासपुर का है। कोटेदार आदिल अनवर ने ₹2000 महीने किराये पर मकान मालिक नन्हे पाठक की दुकान ली थी। दुकान के ऊपर ही नन्हे पाठक का घर है। इसी दुकान से हर महीने गरीबों को सरकारी राशन बांटा जाता था और यह सबकुछ मकान मालिक की नज़रों के सामने होता रहा।

कैसे बना चोरी का प्लान?

इस बार जब दुकान नहीं खुली और राशन का वितरण नहीं हुआ, मकान मालिक नन्हे पाठक ने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रच डाली। उसने दुकान की पीछे वाली दीवार में नकाब लगाकर रास्ता बनाया और अंदर घुस गया। यहाँ से उसने सरकारी चावल के कई कट्टे चुराकर बाहर निकाल लिए। मकान मालिक जब उन चावल के कट्टों को रिक्शे से बेचने ले जा रहा था, तभी आसपास के लोगों ने इस संदिग्ध हरकत को देख लिया। लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बनाया और कोटेदार आदिल को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोटेदार आदिल मौके पर पहुंचे और चोरी कर रहे मकान मालिक को मकान के अंदर ही बंद कर दिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई।

पुलिस का बयान

थाना प्रभारी बीसलपुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहराई से जांच चल रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की योजना है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। लेकिन इस तरह की हरकतें बताती हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए गरीबों के पेट पर लात मारने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। गरीबों का राशन चुराकर ऐश करने का जो सपना मकान मालिक ने देखा था, वह अब ध्वस्त हो चुका है। चोरी का माल बेचने से पहले ही वह रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके कर्मों की सजा अब जेल की बंद दीवारों में मिलेगी।

