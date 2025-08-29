Odisha  News: भद्रक में अनोखी घटना 50 फीट ऊँची पानी टंकी पर चढ़ा साँड, 8 घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के भद्रक ज़िले के तिहिड़ी ब्लॉक अंतर्गत सया पंचायत के तलबंध गाँव में गुरुवार को एक अजीबोगरीब घटना ने ग्रामीणों को चौंका दिया। गाँव की पानी की टंकी, जिसकी ऊँचाई करीब 50 फीट है, उस पर एक साँड अचानक सीढ़ियों से चढ़ गया। यह नज़ारा देखते ही गाँव के लोग हैरान रह गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक, दिन के समय ग्रामीणों ने देखा कि एक साँड पानी की टंकी की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते सीधे ऊपर पहुँच गया। पहले तो लोगों को लगा कि वह कुछ देर में खुद नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह टंकी के ऊपर ही फँसा रहा। डर के कारण वह इधर-उधर टहलता रहा, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई।

ग्रामीणों ने दी सूचना

ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की टीम, पशु संसाधन अधिकारी और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुँचे। लेकिन चुनौती यह थी कि इतनी ऊँचाई से भारी-भरकम साँड को सुरक्षित नीचे कैसे लाया जाए। साँड़ बेहद डरा हुआ था। अगर उसे जबरन नीचे लाने की कोशिश की जाती तो वह और अधिक उग्र हो सकता था। धीरे-धीरे और सावधानी से उसे संभालना पड़ा। करीब आठ घंटे तक मशक्कत करने के बाद शाम के समय टीम ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से साँड को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे नीचे उतार लाया।

सोशल मीडिया पर वायरल

घटना देखने के लिए गाँव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। ग्रामीण पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखे थे। उन्हें लगा जैसे कोई फिल्म का दृश्य सामने हो। शुक्र है कि प्रशासन ने सही समय पर कदम उठाया, वरना साँड़ गिर भी सकता था। गाँव के युवाओं ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की। थोड़े ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे अजीब लेकिन दिलचस्प घटना बताते हुए साझा कर रहे हैं। यह घटना न सिर्फ ग्रामीणों के लिए रोमांचक अनुभव रही बल्कि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हुई। इसने यह दिखा दिया कि जानवर भी कभी-कभी अप्रत्याशित हरकतें कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सौभाग्य से, साँड सुरक्षित है|

