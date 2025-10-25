मंदिरों पर लिखा I Love Muhammad! अलीगढ़ में फिर मचा बवाल; करणी सेना ने मचाया हंगामा

I Love Muhammad Controversy: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर I Love Muhammad पर बवाल मच गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में “आई लव मोहम्मद” अभियान को लेकर भड़की चिंगारी शनिवार को अलीगढ़ में देखने को मिली. लोधा क्षेत्र के दो गांव में 5 मंदिरों पर किसी ने “आई लव मोहम्मद” लिख दिया. इतना ही नहीं इस दौरान करणी सेना और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया. इस दौरान लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत कराया. फिर लिखे हुए शब्दों को मिटा दिया गया. फ़िलहाल लोग थाने में जमा हैं. मामले में कुछ लोगों के नाम दर्ज करके शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक लोधा क्षेत्र के बुलाकगढ़ी गाँव और भगवानपुर गाँव के दो मंदिरों पर शरारती तत्वों ने “आई लव मोहम्मद” लिख दिया. शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने यह देखा तो वे भड़क उठे. गाँव के करणी सेना कार्यकर्ता सचिन मौके पर पहुँचे और अन्य अधिकारियों को सूचना दी. जब पुलिस ने लिखे शब्दों को मिटाना शुरू किया, तो सचिन ने विरोध किया. इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया.

करणी सेना की एंट्री

इसके बाद करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह चौहान और अन्य लोग वहाँ पहुँच गए और हंगामा शुरू कर दिया. वे आरोपियों की गिरफ्तारी की माँग पर अड़े रहे. सूचना मिलने पर सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर दो थानों की पुलिस लेकर पहुँचे. तब जाकर हंगामा शांत हुआ. बाद में कार्यकर्ता थाने पहुँचे, जहाँ तहरीर दी गई. सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की तलाश में दो टीमें लगाई गई हैं.

