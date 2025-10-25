Home > क्राइम > महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?

महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?

Singapore Molestation Case: भारतीय महिला पर एक युवक से छेड़छाड़ का आरोप लगा. अदालती सुनवाई के बाद, भारतीय नर्स को दोषी पाया गया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि अदालत ने उसे 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सज़ा सुनाई.

By: Heena Khan | Published: October 25, 2025 1:29:24 PM IST

singapore crime news
singapore crime news

Indian Nurse Singapore: सिंगापूर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सिंगापुर के रैफल्स अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत एक भारतीय महिला पर एक युवक से छेड़छाड़ का आरोप लगा. अदालती सुनवाई के बाद, भारतीय नर्स को दोषी पाया गया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि अदालत ने उसे 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सज़ा सुनाई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर के एक अस्पताल में एक युवक से छेड़छाड़ करने के आरोप में भारतीय नर्स अलीप शिवा नागू को एक साल दो महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई है. वहीं कथित तौर पर उसने अस्पताल परिसर को संक्रमणमुक्त करने के बहाने यह कृत्य किया था. घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद नर्स को नौकरी से निकाल दिया गया.

महिला ने कबूल किया गुनाह 

You Might Be Interested In

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी नर्स ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया. शुक्रवार को पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. उसे कुल 14 महीने जेल की सजा सुनाई गई. अदालत को बताया गया कि अपराध के कारण पीड़िता को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं. हालाँकि, पीड़िता के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है.

अदालत में क्या बोला वकील 

उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने अदालत को बताया कि 18 जून को पीड़िता अपने दादा से मिलने गई थी, जो नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित अस्पताल में भर्ती थे. शाम करीब 7:30 बजे पीड़िता एक मरीज के शौचालय में गई और जब वह शौचालय का इस्तेमाल कर रहा था, तो एलीप ने अंदर झाँककर देखा. आगे बताया गया कि पीड़िता को कीटाणुरहित करने के बहाने एलीप ने उसके हाथों पर साबुन लगाया और उसके साथ छेड़छाड़ की. अदालत को बताया गया कि सदमे के कारण स्तब्ध पीड़िता हिल भी नहीं पा रही थी. बाद में पीड़िता इस दरिंदगी के बाद अपने दादा के बिस्तर के पास लौट आई. 21 जून को मामला दर्ज किया गया और दो दिन बाद नर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया.

हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही नमाज? MP के स्कूल में हुआ बड़ा बवाल; मामला जानकर रह जाएंगे दंग

Tags: crime newsindian womansingapore newsWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Wedding Season में हॉट दिखने के लिए अपनाएं इन बॉलीवुड...

October 25, 2025

एक WhatsApp अकाउंट अब चार डिवाइस पर चलाया जा सकता...

October 25, 2025

शारदा सिन्हा के बेहतरीन छठ गीत, सुनते ही खो जाएंगे...

October 25, 2025

10 मिनट में तैयार, टेस्टी और हेल्दी वर्मिसेली उपमा

October 25, 2025

हर नाम में छिपा है प्यार और एक कहानी ,बेटियों...

October 25, 2025

कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान...

October 25, 2025
महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?
महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?
महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?
महिला को मारे कोड़े, 14 महीने जेल में रखा बंद; सिंगापूर में भारतीय नर्स के साथ बेरहमी क्यों?