जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल

Indore Road Accident: देश में प्रतिदिन सड़क हादसे होते रहते हैं, (Road Accident) लेकिन ऐसा ही एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) से सामने आया है. जहां, एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को बुरी तरह से कुचल दिया. ये हादसा इतना भयानक था कि घटना में तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक पूरी तरह से नशे में था, जिसके बाद ट्रक के अनियंत्रित (Uncontrolled) होने से यह भीषण सड़क हादसा हो गया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे हुआ भयानक हादसा

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित शिक्षक नगर में एक भयानक सड़क हादसा देखने को मिला. जहां, एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से कुचल दिया है.

हादसे की मुख्य वजह

घटना पर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है. जिसपर इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक नशे के हालात में था, हादसे के दौरान एक किलोमीटर तक लोगों को घटीसता चला गया. जिसकी वजह से कई रिक्शा और बाइक भी उसका शिकार हो गए.

घायलों की वर्तमान स्थिति

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. इन घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. इस तरह की घोटनाओं पर रोकथाम के लिए एक सख्त सड़क कानून बनना चाहिए. ताकी भविष्य में ऐसी दर्दनाक सड़क दुर्घटनाएं न हो सकें.