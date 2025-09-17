जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल
Home > देश > जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल

जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल

मध्य प्रदेश के इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला. जहां, इस भीषण सड़क हादसे में तीवन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ. जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 3:12:38 PM IST

Indore Deadly Road Accident: 3 Die 9 are Injured
Indore Deadly Road Accident: 3 Die 9 are Injured

Indore Road Accident: देश में प्रतिदिन सड़क हादसे होते रहते हैं, (Road Accident) लेकिन ऐसा ही एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) से सामने आया है. जहां, एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को बुरी तरह से कुचल दिया. ये हादसा इतना भयानक था कि घटना में तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक पूरी तरह से नशे में था, जिसके बाद ट्रक के अनियंत्रित (Uncontrolled) होने से यह भीषण सड़क हादसा हो गया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. 

कैसे हुआ भयानक हादसा

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित शिक्षक नगर में एक भयानक सड़क हादसा देखने को मिला. जहां, एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया. इस घटना में  तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से कुचल दिया है.

हादसे की मुख्य वजह

घटना पर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है. जिसपर इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक नशे के हालात में था, हादसे के दौरान एक किलोमीटर तक लोगों को घटीसता चला गया. जिसकी वजह से कई रिक्शा और बाइक भी उसका शिकार हो गए.

घायलों की वर्तमान स्थिति

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. इन घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. इस तरह की घोटनाओं पर रोकथाम के लिए एक सख्त सड़क कानून बनना चाहिए. ताकी भविष्य में ऐसी दर्दनाक सड़क दुर्घटनाएं न हो सकें.

Tags: 3 People die on the spotindoreMadhya PradeshRoad accidentTruck
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल
जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल
जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल
जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल