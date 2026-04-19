Home > उत्तर प्रदेश > Uttar Pradesh News: धार्मिक मंच से राजनीति की हुंकार, गोंडा में शारदेन मोहन सिंह की 2027 पर नजर; बोले- टिकट मिला तो…

Uttar Pradesh News: धार्मिक मंच से राजनीति की हुंकार, गोंडा में शारदेन मोहन सिंह की 2027 पर नजर; बोले- टिकट मिला तो…

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी काफी समय है, लेकिन गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में परशुराम जयंती के मौके पर पूर्व विधायक लल्ला भैया के पुत्र कुंवर शारदेन मोहन सिंह ने अभी से 2027 के चुनाव को लेकर खुलकर दावेदारी भी ठोक दी.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 19, 2026 3:44:39 PM IST

गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में परशुराम जयंती के मौके पर पूर्व विधायक लल्ला भैया के पुत्र कुंवर शारदेन मोहन सिंह ने अभी से 2027 के चुनाव को लेकर खुलकर दावेदारी भी ठोक दी.
गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में परशुराम जयंती के मौके पर पूर्व विधायक लल्ला भैया के पुत्र कुंवर शारदेन मोहन सिंह ने अभी से 2027 के चुनाव को लेकर खुलकर दावेदारी भी ठोक दी.


Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती नजर आ रही है. गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम ने स्थानीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. पूर्व विधायक लल्ला भैया के पुत्र कुंवर शारदेन मोहन सिंह ने इस आयोजन के जरिए न सिर्फ अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि 2027 के चुनाव को लेकर खुलकर दावेदारी भी ठोक दी. 

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2027 में चुनावी मैदान में उतरेंगे शारदेन मोहन सिंह

मंच से उन्होंने ऐलान किया कि वे हर हाल में चुनाव मैदान में उतरेंगे. उन्होंने साफ कहा कि यदि पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से, अन्यथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. कार्यक्रम में भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति स्थापना की घोषणा भी की गई, जिसे राजनीतिक जानकार सामाजिक समीकरण साधने और वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं.

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विकास कार्यों की धीमी गति पर उठाए सवाल 

अपने संबोधन के दौरान शारदेन मोहन सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों की धीमी गति पर सवाल उठाए. उनका आक्रामक रुख संकेत दे रहा है कि कर्नलगंज की सियासत में आने वाले समय में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है.

गौरतलब है कि उनके पिता लल्ला भैया ने भी निर्दलीय राजनीति से शुरुआत कर क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई थी. अब बेटे के इस ‘चुनावी शंखनाद’ ने कर्नलगंज में नई राजनीतिक बिसात बिछा दी है.

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Tags: UP Assembly Election 2027uttar pradesh
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