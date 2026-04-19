Payagpur Brick Kiln Accident: खेल-खेल में गई जान! ईंट भट्टे के गड्ढे में मिली 5 साल की बच्ची का शव

Payagpur brick kiln accident: रानीपुर इलाके के गौड़रिया ग्राम निवासी विक्रम नामक ग्रामीण पयागपुर थाना क्षेत्र में स्थित भट्टे पर ईंट पाथने का काम करता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 19, 2026 2:27:17 PM IST

Bahraich 5-Year-Old Girl Drowns: उत्तर प्रदेश के बहराइच के पयागपुर इलाके में एक ईंट भट्टे पर पानी भरे गड्ढे में डूबने से पांच साल की बच्ची की मौत हो गई. बच्ची नल से पानी पीने गई थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गड्ढे में जा गिरी. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

भट्टे पर लगे नल से पानी पीने गई थी बच्ची

रानीपुर इलाके के गौड़रिया ग्राम निवासी विक्रम नामक ग्रामीण पयागपुर थाना क्षेत्र में स्थित भट्टे पर ईंट पाथने का काम करता है. उसका परिवार भी वहीं रहता है.
विक्रम की पांच वर्षीय बेटी नेहा शाम को भट्टे पर लगे नल से पानी पीने गई थी. 

काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर पिता उसे ढूंढने निकला. उसने नेहा को पानी भरे गड्ढे में पड़ा देखा. अन्य लोगों की मदद से बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

