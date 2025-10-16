Kal Ka Rashifal 17 October 2025: लव लाइफ में बढ़ेगा विश्वास, छात्रों के लिए है दिन अच्छा! जाने कल का राशिफल

कन्या (Virgo)

कन्या- आज दिन का मध्य थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि एकदम से आप पर कार्यभार बढ़ सकता है. धैर्य और संयम के साथ काम करें, किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा. व्यापारी वर्ग को जोखिम पूर्ण कार्य और निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है. कपल्स को लंबे समय के बाद एक साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. दोस्तों से मिलने-जुलने से दिन भर के तनाव से राहत मिलेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी तरह की अनबन से बचें. संवेनदशील समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करें. गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तथा खांसी, जुकाम की समस्या हो सकती है, ऐसे में जरूरी उपचार करने के साथ कुनकुने पानी का सेवन करें.