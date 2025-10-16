Kal Ka Rashifal 17 October 2025: लव लाइफ में बढ़ेगा विश्वास, छात्रों के लिए है दिन अच्छा! जाने कल का राशिफल
Ka Ka Rashifal, 17 October 2025 : 17 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, कार्तिक कृष्ण एकादशी, नक्षत्र मघा और योग शुक्ल है. चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज का दिन कुछ राशि के लोगों को सेहत और पारिवारिक जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे रहा है. तो वहीं संतुलन और आत्मविश्वास के माध्यम से आप कई चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे. जाने आज जीवन के किस मोड़ पर रहना होगा सतर्क, क्या आज मिलेंगे लाभ कमाने के अवसर? प्रेम जीवन में आएंगे उतार-चढ़ाव या चढ़ेगा प्रेम परवान..सभी बातें जाने दैनिक राशिफल के माध्यम से.पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष- ग्रहों की स्थिति में हुए परिवर्तन को देखते हुए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने के योग है. ऐसे लोग जो पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री या धार्मिक किताबों का काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. आज अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है, अपनी मेहनत और समर्पण से नए रास्ते खोलने में सफल होंगे. यदि किसी बात को लेकर भाई-बहनों संग बातचीत बंद थी, तो वह गलतफहमी दूर होगी और आपके संबंध पुनः मधुर होंगे. कमजोरी और थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पर्याप्त आराम के बाद आपको सेहत में आराम मिलेगा.
वृष (Taurus)
वृष- बॉस को प्रसन्न करने के लिए विचारों में स्पष्टता और कार्यों में सटीकता बनाए रखने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है लेकिन किसी नए निवेश पर विचार करते समय जोखिम का ध्यान रखें. युवा वर्ग को लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखानी होगी साथ ही ध्यान भटकाने वाली आदतो से स्वयं को कोसो दूर रखें. पारिवारिक जीवन में कोई खुशी की खबर मिलने की संभावना है. परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी और घर का माहौल सुखद रहेगा. आर्थिक समस्याओं के कारण चिंता और तनाव होने की आशंका है, बाकी सेहत ठीक रहेगी.
मिथुन (Gemini)
मिथुन- करियर में मेहनत बढ़ेगी लेकिन निजी जीवन में उतना ही सुकून मिलेगा, आज आप काफी फ्रेश मूड में दिखेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, किसी नए सौदे को लेकर थोड़ा सतर्क रहें. संपर्क के माध्यम से युवा वर्ग को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी फैसला समझदारी से ले. बिगड़े संबंधों को सुधारने का मौका मिलेगा, फिर चाहे वह प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन. घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव करने का विचार बनेगा. अच्छे खानपान के साथ आराम भी करें, आज के दिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आपके लिए बेहद जरुरी होगा.
कर्क (Cancer)
कर्क- सीनियर से मिला मार्गदर्शन ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करेगा. यदि सीजनल किसी वस्तु का काम कर रहें है, तो आज खपत बढ़ने वाली है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में माल स्टोर करके रख लें. प्यार या दोस्तों के कारण करियर पर ध्यान कम देंगे, अपने किसी करीबी की समस्या का निदान करने में सारा फोकस रहेगा. आज हॉस्पिटल के चक्कर लगने वाले हैं, यदि कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है तो उसे देखने भी जा सकते हैं. थकान के कारण सिर दर्द की समस्या होने की आशंका है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेने का प्रयास करें.
सिंह (Leo)
सिंह- आप बॉस की नजरों में हैं, इसलिए इस राशि के लोग ईमानदारी से अपने काम करने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यदि फाइनेंस संबंधी कोई समस्या चल रही है, तो आज वह हल हो सकती है. कार्यक्षमता और खुद पर विश्वास रखें और निःसंकोच नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करें. घर में किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए चर्चा होने की संभावना है. विवाह संबंधी बातों को लेकर घर पर चर्चा हो सकती है. सेहत का ध्यान रखें, भारी सामान उठाने से बचना है क्योंकि नसों में खिंचाव होने की आशंका है.
कन्या (Virgo)
कन्या- आज दिन का मध्य थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि एकदम से आप पर कार्यभार बढ़ सकता है. धैर्य और संयम के साथ काम करें, किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा. व्यापारी वर्ग को जोखिम पूर्ण कार्य और निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है. कपल्स को लंबे समय के बाद एक साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. दोस्तों से मिलने-जुलने से दिन भर के तनाव से राहत मिलेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी तरह की अनबन से बचें. संवेनदशील समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करें. गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तथा खांसी, जुकाम की समस्या हो सकती है, ऐसे में जरूरी उपचार करने के साथ कुनकुने पानी का सेवन करें.
तुला (Libra)
तुला- जो लोग टारगेट बेस्ड नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्यों के प्रति गंभीरता दिखानी होगी. व्यापारी वर्ग को नई डील के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि जल्दबाजी लाभ की जगह नुकसान भी करा सकती है. युवा वर्ग की बात करें, तो कुछ मुद्दों को लेकर थोड़ा उलझे हुए नजर आने वाले हैं, समस्याओं में उलझे रहने के बजाय इसे समझदार व्यक्ति के साथ साझा कर इसे दूर करने का प्रयास करें. पारिवारिक जीवन आज के दिन सामान्य रहने वाला है. तनाव बढ़ने की आशंका है, जिस कारण सिर दर्द जैसी समस्या भी बढ़ सकती है.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक- व्यक्तित्व विकास पर और ध्यान देने की जरूरत है अन्यथा सबके सामने आपकी कमियों को उजागर किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत बॉस द्वारा हो सकती है. पूर्व में किए गए निवेश से व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, जो आपके रुके हुए कार्य को गति देंगे. नए कार्यों की शुरुआत से पहले युवा वर्ग पहले उससे संबंधित जानकारी एकत्र कर ले, उसके बाद ही कार्यों का शुभारंभ करें. परिवार में मतभेदों को तुरंत सुलझाने की बजाय कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें. कभी-कभी समय के साथ अपने आप भी चीजें ठीक हो जाती है. जिन लोगों की सर्जरी काफी समय से होल्ड पर चल रही थी, उनके लिए समय अनुकूल है.
धनु (Sagittarius)
धनु- टीमवर्क में कार्य करने के साथ जरूरी कार्यों के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है. व्यापारी वर्ग नेटवर्किंग को मजबूत रखें, यदि पुराने संपर्कों से मेल मिलाप करने का मौका मिले तो अवश्य करें, क्योंकि पूर्व की जान पहचान से बड़ा लाभ होने की संभावना है. जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि पुराने गड़े मुद्दे बिलकुल न उखाड़ें, अन्यथा कपल्स के बीच बड़ा झगड़ा होने की आशंका है. जरूरतमंद किसी वस्तु की खरीदारी की संभावना है. संतान के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें. स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन होने की आशंका है, किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सोच समझकर करें.
मकर (Capricorn)
मकर- करियर क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दें और उसे सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करें. लोहा व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, अच्छी लागत में माल मिलने की संभावना है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए नकारात्मकता के प्रभाव में आ सकते हैं, जिस कारण परिस्थिति, आस-पास का वातावरण और लोग भी निगेटिव ही दिखाई देगी. जरूरतमंद लोगों की मदद और सामाजिक कार्य में भागीदारी आपको आंतरिक रूप से शांत रखने में मदद करेगी. किसी रिश्ते को लेकर उलझन महसूस करेंगे, इस तरह की स्थिति में समझदारी से काम लेना होगा. अपने आस-पास साफ सफाई का ध्यान रखें क्योंकि किसी तरह का इन्फेक्शन होने की आशंका है.
कुंभ (Aquarius) Today Aquarius Horoscope
कुंभ- काम की अधिकता के कारण आज आपको अतिरिक्त समय देकर कार्य पूरे करने पड़ सकते हैं. जो लोग बिजली उपकरण रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचने का काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. अपने काम में सफलता पाने के लिए पुराने अनुभवों से सीखें, यह आपको नए कार्यों में मदद करेगा और सही निर्णय लेने में सहायक होगा. युवा वर्ग ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए सकारात्मक सोच को बनाए रखने का प्रयास करें. समस्याओं को दूर करने में परिवार की अहम भूमिका रहेगी, इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा जरूर करें. बिगड़ी दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी-मोटी बीमारियों के कारण परेशान होना पड़ सकता है.
मीन (Pisces)
मीन- आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास करें क्योंकि आपके लिए कार्यों को सटीकता के साथ पूरा करना आवश्यक है. वाद विवाद के कारण व्यापारिक संबंध में खटास आने की आशंका है इसलिए विवादित स्थिति से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें. पार्टनर से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करें. बड़े भाई से सहयोग प्राप्त होगा, उनके साथ किए गए सलाह मशविरा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. आज के दिन महिलाओं को सेहत के मामले में सतर्क रहना है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन झलक सकता है.