Bareilly news: ‘अरे पीटो नहीं, मर जाएंगे यार…’ I love Mohammad वाले बयान पर कानपुर के बाद बरेली में भड़की हिंसा

Bareilly Jumma Namaz violence: बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद बड़ी भीड़ सड़कों पर उतरी और नारेबाजी होने लगी. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. मौलाना तौकीर रज़ा की अपील के बाद शुरू हुआ यह विवाद कैसे बढ़ा, जानें पूरी जानकारी.

By: Shivani Singh | Published: September 26, 2025 6:48:49 PM IST

Bareilly:  उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद हालात अचानक बिगड़ गए. नमाज़ के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाज़ी करने लगे. माहौल तनावपूर्ण होते ही पुलिस को सख़्ती बरतनी पड़ी और लाठीचार्ज करना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम में मौलाना तौकीर रज़ा का नाम भी चर्चा में है, जिनकी अपील के बाद भीड़ जमा हुई थी. लेकिन हालात कैसे बेकाबू हुए और पुलिस को आखिरकार क्या कदम उठाने पड़े, आइए जानते हैं विस्तार से.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज़ के बाद भीड़ ने नारेबाजी की. बरेली में, नमाज़ के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. मौलाना तौकीर रज़ा ने भीड़ से अपील की थी कि वे नमाज़ के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठा होकर “आई लव मोहम्मद” मामले में अपनी ताकत का प्रदर्शन करें. हालाँकि मौलाना तौकीर रज़ा खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अपील पर भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी की. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ हिंसक होती गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पुलिस लोगों का पीछा करती दिखी

बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद भड़की हिंसा के वीडियो में पुलिस लोगों का पीछा करते और उन्हें पीटते हुए दिखाई दे रही है। भड़काऊ बयानबाजी के कारण स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा.

अरे पीटो नहीं, मर जाएंगे यार…

पुलिस लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अधिकारी पुलिस को कहते हुए सुने जा सकते हैं, “अरे पीटो नहीं, मर जाएंगे यार…” वीडियो में कई लोग इधर-उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके जूते-चप्पल इधर-उधर बिखरे पड़े हैं.

मौलाना तौकीर रज़ा के इस बयान से हंगामा मच गया

इस विवाद के केंद्र में मौलाना तौकीर रज़ा का नाम सामने आया है. बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी. जुमे की नमाज़ के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और जबरन इस्लामिया ग्राउंड में घुसने पर अड़ गई, जिससे स्थिति बिगड़ गई.

गौरतलब है कि मौलाना तौकीर रज़ा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष हैं. उन पर बरेली में 2010 के दंगे भड़काने का भी आरोप है. अब इसी मौलाना के एक बयान ने बरेली में एक बार फिर सुलग उठा है.

यह मामला कानपुर से शुरू हुआ था

“आई लव मोहम्मद” पोस्टर अभियान कानपुर से शुरू होकर कल रात बरेली तक फैल गया. शाहदाना दरगाह में उर्स के दौरान, लोगों ने “आई लव मोहम्मद” पोस्टर लेकर जुलूस निकाला. दरगाह ने युवाओं से अपील की है कि वे पोस्टर वाहनों पर न रखें, उन्हें अपने घरों पर न चिपकाएँ और जुलूसों में शामिल न हों, क्योंकि पोस्टर फाड़ने से वे ज़मीन पर गिर जाएँगे और लोगों के पैरों तले कुचले जाएँगे, जिससे इस्लाम का अपमान होगा.

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा का धरना स्थगित

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने इस मामले में धरना देने की घोषणा की थी. हालाँकि, प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना देने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद ज़िले में धारा 163 लगा दी गई. हालाँकि, बरेली में हालात बिगड़ गए.

