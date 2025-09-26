नोएड़ा में Uber ड्राइवर का आतंक! पहले गाली दी..फिर मारने के लिए निकाल ली रॉड; महिला सवारी संग की गुंडागर्दी
Home > उत्तर प्रदेश > नोएड़ा में Uber ड्राइवर का आतंक! पहले गाली दी..फिर मारने के लिए निकाल ली रॉड; महिला सवारी संग की गुंडागर्दी

Noida News: नोएडा में एक उबर कैब ड्राइवर को महिला सवारी के साथ बदसलूकी करने और उन्हें मारने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यब विवाद रूट बदलने को लेकर हुआ, जिसके बाद ड्राइवर में महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी।

By: Preeti Rajput | Last Updated: September 26, 2025 9:12:12 AM IST

Noida Uber Driver Arest: उत्तर-प्रेदश के नोएडा (Noida) में बुधवार, 24 सितंबर को उबर कैब ड्राइवर (Uber Cab Driver) को महिला यात्रियों के साथ गुंडागर्दी करने और जान से मारने की धमकी देने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर महिला सवारियों को अपना आतंक दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 

महिला सवारी के साथ ड्राइवर की गुंडागर्दी 

दरअसल यह मामला बोटेनिकल गार्डन (Botanical Garden) से सेक्टर-128 जा रही सवारी का है। लड़कियों ने ट्रेफिक के कारण रुट बदलने को कहालेकिन चालक ने बदले में उनके साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमका दीपीड़िता ताशु गुप्ता ने अपनी दो सहेलियों के साथ कैब बुक की थीयह कैब बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से की गई थीइसके बाद ड्राइवर ने अंडरपास के बजाए दूसरा रूट लेने की मांग की। लेकिन महिलाओं में इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि- गुगल मैप पर दिखाए गए रुट पर ही चलो। इस बात को लेकर ड्राइवर का दिमाग ठनक गया। उसने कहा कि- तुम चुप बैठी रहों। मैं तुम्हें उसी जगह छोड़ दुंगा। 

जान से मारने की भी दी धमकी 

विवाद बढ़ता चला गया और ड्राइवर ने कार रोक दी। फिर महिलाओं से किराया मांगने लगा, जब महिलाओं में देने से मना कर दिया। तो ड्राइवर उनके साथ गाली गलोज करने लगा। आरोप है कि उसने महिलाओं को धक्का दिया और पाइप निकालकर मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने इन सबका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में चालक साफ कहता दिख रहा है कि- तुझे मारकर जेल जाना पड़ा तो डला जाउंगा। 

View this post on Instagram

A post shared by Tashu Gupta (Sapna) (@tashugupta15)



पीड़िता ने वीडियो किया पोस्ट 

इस घटना की कुछ तस्वीरें पीड़िता ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की है। पोस्ट कर उन्होंने लिखा- नोएडा से अपने ऑफिस जाने के लिए एक उबर कैब बुक की। गाड़ी का नंबर UP 16 QT 4732 है और ड्राइवर का नाम ब्रजेश है। हम अपने सामान्य रास्ते से जा रहे थे। हम पांच लड़कियां थीं। मैं आगे की सीट पर बैठी थी और मैंने ड्राइवर से भारी ट्रैफ़िक के कारण यू-टर्न की बजाय अंडरपास से जाने को कहा। हमने उससे कई बार यू-टर्न न लेने का अनुरोध भी किया, लेकिन वह फिर भी उसी रास्ते से गया। फिर हमने उससे कहा, “भैया आपने इधर से क्यों ले लिया, अब हम ट्रैफ़िक जाम में फंस जाएंगे।” 

पीड़िता ने आगे लिखा – फिर अचानक ड्राइवर बिना किसी उकसावे के बहुत ही बदतमीज़ी से बोलने लगा और बोला, “चुप चाप से बैठी रह जो मैप दिखा रहा है, वहीं से ले जाऊंगा।” जब हमने उससे विनम्रता से बात करने का अनुरोध किया, तो उसने कहा, “आप कैसी बात कर रहे हो हमसे?” फिर वह कहने लगा कि तू साली तू कौन है मुझे बताने वाली तेरी औकात क्या है, तेरे जैसी 10 राखी है मेरे पास काम लेने के लिए, 12-13 गाड़ियाँ चलती हैं मेरी, और हमें गालियां देना जारी रखा। फिर हमने उससे कहा कि हम उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे क्योंकि वह सचमुच हमें मांबहन की गली दे रहा था और हम डर गए थे। उसने “जो बसकी हो वो करवा ले, जा फंसी लगवाले मुझे…

Tags: Noidanoida policeUBER CAB DRIVERuttar pradesh
