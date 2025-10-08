आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, सपा प्रमुख को कुछ इस तरह किया रिसीव, देखें Video
UP Politics: उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, 23 महीने के बाद जेल से से रिहा हुए सपा नेता आजम खान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं.

October 8, 2025

Azam Khan-Akhilesh Yadav Meeting
Azam Khan-Akhilesh Yadav Meeting

Akhilesh Yadav-Azam Khan Meeting: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मिलने पहुंचे हैं. उनकी मुलाक़ात की पहली तस्वीर सामने आई है. जिससे पिछले कुछ दिनों से चली रही अटकलों पर विराम लग गया है. अखिलेश यादव और आजम खान के मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है. आज़म के घर पर अपनी कार से उतरते ही अखिलेश ने सबसे पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया. फिर आज़म खान पीछे से आए और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav reached to meet Azam Khan)

आजम खान जब से जेल से रिहा हुए हैं. यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं. मुलायम के बेटे अखिलेश आज खुद दिवंगत सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे आज़म खान से मिलने पहुंचे. मौसम सुहावना था और तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी. हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करने के बाद अखिलेश ने आज़म खान के आने का इंतज़ार किया. आज़म खान के आते ही उन्होंने वहां खड़े लोगों की ओर इशारा किया. फिर अखिलेश ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे हैं. फिर जैसे ही आजम खान उनके पास आए, अखिलेश ने उनका हाथ थाम लिया और उनके साथ चल दिए.

मुस्कुराते हुए अखिलेश ने किया इशारा (Akhilesh gestured with a smile)

इसके बाद अखिलेश ने मौजूद मीडियाकर्मियों की तरफ मुस्कुराते हुए शायद यह संदेश देने की कोशिश की कि हम अब भी एक हैं. अखिलेश ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया. उन्होंने हाथ उठाते हुए कई बार आजम खान की तरफ इशारा भी किया. इस दौरान आजम ने लोगों से कुछ कहा भी. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चलेगी.

हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं आजम खान (Azam Khan was recently released from jail)

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अदालत ने आजम खान को 23 महीने बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. वह 22 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद थे. आजम ने अखिलेश से मुलाकात के लिए एक शर्त भी रखी थी. उन्होंने कहा था कि अखिलेश अकेले आएं और उनके साथ कोई और न आए. अखिलेश ने भी आजम की शर्त मान ली और अकेले ही उनके घर चले गए. अब देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश के राजनीतिक माहौल में क्या बदलाव आते हैं.

