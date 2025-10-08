दिवाली-छठ के मौके पर ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट, फटाफट पढ़ लीजिए स्टोरी; वरना घर में सिसकियां लेते रह जाएंगे

Diwali-Chhath Special Train: देश में कुछ ही दिनों में दिवाली और छठ का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की सीटें फुल हो गई है. लोगों को घर जाने के लिए ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही है. ऐसे में दीपावली और छठ के मौके पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले ट्रेनों की अधिकतर सीटें फुल हो गई है. तत्काल में भी लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में आज हम आपको कुछ स्पेशल ट्रेनों के बारे में बताएंगे जिसमें आज भी सीट खाली है. लेकिन आपको अभी के अभी टिकट बुक करना होगा. वरना इन ट्रेनों में भी सीट फुल हो जाएगा.

नियमित ट्रेनों की सीटें हुई फुल (Seats in regular trains are full)

दीपावली और छठ पर्व के दौरान दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों से आने वाली नियमित ट्रेनों की सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं. तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित अन्य नियमित ट्रेनों में यात्रियों को वेटिंग टिकट मिल रहा है. इस वजह से लोगों का दीपावली और छठ में घर आना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में आज हम आपको कुछ स्पेशल ट्रेनों के बारे में बताएंगे. जिसमें आज भी सीट खाली है. आप सीट फुल होने से पहले टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर फिर भी ट्रेन में सीट न मिलें तो आप वैकल्पिक माध्यम बस से भी सफर कर सकते हैं.

बसों में भी सीटें खाली (Delhi to Bihar Bus Route)

दिल्ली से बिहार के अलग-अलग जिलों के लिए कई बसें चलती है, जो प्राइवेट बसें हैं. आप आसानी से टिकट बुक करके सफर कर सकते हैं. लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पटना शहर से ही करीब 50 बसें चलाई जा रही हैं. इन बसों में अभी करीब 30 फीसदी सीटें खाली जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर 6 अक्टूबर से रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है. अभी तक प्रदेश से लगभग 500 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है. सिर्फ दानापुर रेलमंडल से ही 200 ट्रेनें गुजरेंगी. स्पेशल ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं.

इन स्पेशल ट्रेनों में सीटें उपलब्ध (Diwali-Chhath Special Train)

पटना-हजरत निजामउद्दीन स्पेशल

भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल

पाटलिपुत्र जंक्शन-आनंद विहार स्पेशल

पटना-आनंद विहार स्पेशल

साबरमती-पटना स्पेशल ट्रेन

राजगीर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन

लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर एसी

राजकोट-बरौनी स्पेशल ट्रेन

टाटा-बक्सर-स्पेशल ट्रेन

रांची-आरा-स्पेशल ट्रेन

रांची-जयनगर-स्पेशल ट्रेन

रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन

रांची-कामाख्या-रांची स्पेशल ट्रेन

यहां देखें बसों की लिस्ट (Check Here Buses List)

मिली जानकारी के अनुसार, स्पेशल बस से सफर करने पर यात्रियों को 30 से 40 फीसदी तक किराया कम लग रहा है. किराया पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है. अगर किराया 1,527 रुपए है तो यात्री 1,133 रुपए देंगे और सरकार 394 रुपए की सब्सिडी देगी. कोलकाता-पटना रूट पर बसें शाम 6 बजे, रात 7:30 बजे और रात 8:30 बजे उपलब्ध रहेंगी. वहीं, गाजियाबाद से पटना के लिए नॉन-एसी सीटर बस दोपहर 2 बजे और पटना से गाजियाबाद के लिए शाम 4 बजे चलेगी.

यह भी पढ़ें :-