Aban Ahmad Viral Video: अतीक अहमद के कितने बेटे, कौन क्या करता है? अब एक ने किसे कहा- ‘हम कुत्तों की तरह पीछे से हमला नहीं करते’

Ateeq Ahmad sons: माफिया लीडर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जिसमें अबान दबंग अंदाज़ में दिख रहा है. बैकग्राउंड में एक धमकी भरा डायलॉग बज रहा है, जिससे गरमागरम बहस छिड़ गई है. हालांकि, वीडियो कब का है और इसे सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, न ही वीडियो के असली होने की पुष्टि हुई है.

“हम कुत्तों की तरह पीछे से हमला नहीं करते”

वीडियो में अबान अहमद कई लोगों के साथ डिनर करते दिख रहे हैं, और लग्ज़री कारों का काफिला भी दिख रहा है. बैकग्राउंड में डायलॉग है, “हमारे पास दिल भी है और हथियार भी. हम कुत्तों की तरह पीछे से हमला नहीं करते. हम सामने से दहाड़ते हैं, जैसे तूफ़ान. जब भी आते हैं, माँ कसम, फाड़कर रख देते हैं.” इस डायलॉग ने वीडियो के विवाद को और बढ़ा दिया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह वीडियो किस शादी समारोह का है और इसे किसने वायरल किया है. अभी जांच चल रही है.





Ram Mandir हुआ पूर्ण! PM मोदी ने फहराया भगवा झंडा, ध्वज पर बने कोविदार वृक्ष का क्या है मतलब?

बुआ की कस्टडी में सौंप दिया गया

मालूम हो कि 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल और दो सरकारी बंदूकधारियों की हत्या के बाद, अहजम और अबान धूमनगंज पुलिस को कसारी मसारी में लावारिस हालत में मिले थे। पुलिस ने उन्हें राजरूपपुर के जुवेनाइल होम भेज दिया था। 9 अक्टूबर, 2023 को CWC के आदेश पर दोनों भाइयों को जुवेनाइल होम से रिहा कर दिया गया। उनकी कस्टडी उनकी मौसी परवीन कुरैशी को सौंप दी गई। दोनों हटवा में अपनी मौसी के घर रह रहे थे। उन्हें पुलिस ने सुरक्षा भी दी थी।

अतीक की पुलिस कस्टडी में हत्या

माफिया लीडर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल, 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. उनका तीसरा बेटा 13 अप्रैल, 2023 को झांसी में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ एनकाउंटर में मारा गया था. अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में है, और उसका दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में है.

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम है और वह फरार है. अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर भी 25,000 रुपये का इनाम है और दोनों फरार हैं.

’10 रुपये वाला बिस्कुट’ फेम शादाब जकाती मुश्किल में, अश्लीलता के आरोप में शिकायत की गई दर्ज