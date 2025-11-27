’10 रुपये वाला बिस्कुट’ फेम शादाब जकाती मुश्किल में, अश्लीलता के आरोप में शिकायत की गई दर्ज

YouTuber Shadab Zakati In Trouble: मेरठ के फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती अब एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ गए हैं, दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में जमकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

क्या है वायरल रील का सच?

अपनी वायरल रील “10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी” से रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बने मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती अब फंसते हुए नज़र आ रहे हैं. उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई गई है.

यहां देखें वायरल वीडियो

“10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी”

Reel बनाकर फेमस हुए मेरठ के शादाब जकाती के खिलाफ UP पुलिस में शिकायत हुई है।

आरोप है कि इस Video में अश्लीलता की गई है और बच्ची को इसका हिस्सा बनाया है। pic.twitter.com/YMqgaKrL3i — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 27, 2025







वीडियो में अश्लीलता का क्यों लगा आरोप?

शिकायतकर्ताओं शादाब जकाती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें साफ तौर से अश्लीलता देखी जा सकती है. इसके साथ ही लोगों ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस वीडियो को बनाने में एक बच्ची को शामिल किया गया है, जो बाल सुरक्षा कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है.

बाल आयोग ने वायरल वीडियो पर शुरू की कार्रवाई

शिकायतकर्ताओं की इस शिकायत के बाद पुलिस के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल आयोग और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह वायरल वीडिया आया है. लोगों ने यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि वीडियो में एक नाबालिग बच्ची की भागीदारी संदिग्ध है और इसे आपत्तिजनक माना भी जा रहा है.

शादाब जकाती को कैसे मिली थी पहचान?

शादाब जकाती का ’10 रुपये वाला बिस्कुट’ वाला मीम पूरे देशभर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उन्हें दुबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों से भी न्योता मिलना तेजी से शुरू हो गया. इसके अलावा उन्हें दुबई में एक आलीशान फ्लैट का भी उपहार. इसके अलावा उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए देखा गया है.

क्या खतरे में पड़ सकता है उनका करियर

फेम के साथ उन्होंने आलोचना का भी सामना किया. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने आलोचकों के बारे में बताते हुए कहा कि शोहरत मिलने से पहले कई लोगों ने उनका साथ भी छोड़ दिया था, इतना बोलने पर ही वह भावुक हो गए थे. अब सवाल यह उठता है कि बाल सुरक्षा से जुड़े आरोपों की वजह से क्या उनका करियर खतरे में पड़ सकता है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और संबंधित बाल सुरक्षा प्राधिकरणों इस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है.