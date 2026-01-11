Home > टेक - ऑटो > क्या फोन माइक से सुन रहा आपकी बातें? इसी वजह से दिख रहे ऐसे Ads, जानिए इसके पीछे की सच्चाई

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 11, 2026 10:21:51 PM IST

Smartphone Listening Rumors: मोबाइल फोन और स्मार्ट डिवाइस को लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि क्या वे सच में हमारी बातें सुनते है. कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिस चीज के बारे में हमने अभी बात की, वह थोड़ी देर बाद हमारे फोन की स्क्रीन पर विज्ञापन के तौर पर दिखने लगती है. इससे यह सवाल उठता है. क्या यह सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक है, या हमारा फोन सच में हमारी बातें सुनता है? आइए इसके पीछे की सच्चाई जानते है.

क्या आपका मोबाइल फोन सच में आपकी बातें सुनता है?

आजकल स्मार्टफोन में कई एप्लिकेशन (जैसे Google Assistant, Siri, Facebook, वगैरह) होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करते समय माइक्रोफ़ोन, कैमरा या लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति चाहिए होती है. जब किसी ऐप के पास माइक्रोफ़ोन का एक्सेस होता है, तो वह आपकी आवाज सुन सकता है, खासकर जब वॉयस कमांड या फ़ीचर चालू हों. कभी-कभी ये ऐप बैकग्राउंड में डेटा इकट्ठा करते रहते है.

हमें अपनी बातचीत से जुड़े विज्ञापन क्यों दिखते है?

जब आप अपने फोन पर किसी चीज के बारे में बात करते हैं और फिर उससे जुड़ा विज्ञापन देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका मोबाइल फोन हर समय आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं करता है. असल में आपके फोन के कई ऐप आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउज़िंग पैटर्न, लोकेशन और आप ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे ट्रैक करते है. इस डेटा के आधार पर आपको ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो आपकी पसंद से जुड़े होते है.

कभी-कभी अगर आपने किसी ऐप को माइक्रोफ़ोन की अनुमति दी है, तो वह आपके बोले गए शब्दों या आपकी चैट के कंटेंट को समझने की कोशिश कर सकता है. एल्गोरिदम या कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके व्यवहार का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाते हैं कि आप क्या चाहते है. इसलिए अगर आपने हाल ही में किसी प्रोडक्ट या जगह का ज़िक्र किया है, तो आपका फोन आपकी पिछली एक्टिविटी और सर्च को मिलाकर आपको उससे जुड़ा विज्ञापन दिखा सकता है.

क्या आपकी प्राइवेसी खतरे में है?

अगर आप अपने फोन को गैर-जरूरी माइक्रोफ़ोन एक्सेस देते हैं, तो आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि जब तक आप ऐप्स को अनुमति नहीं देते, वे आपकी बातचीत नहीं सुन सकते. हालांकि सावधानी के तौर पर ऐप परमिशन सेटिंग्स में जाएं और माइक्रोफ़ोन और कैमरे को सिर्फ़ उन्हीं ऐप्स के लिए चालू रखें जिन्हें उनकी जरूरत है. अनचाहे विज्ञापनों को कम करने के लिए पर्सनलाइज़ेशन चालू/बंद करें या अपनी विज्ञापन सेटिंग्स बदल सकते है.

