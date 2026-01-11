Home > देश > भारत के आगे झुके मस्क! X ने स्वीकार की अपनी गलती, हजारों पोस्ट किए ब्लॉक; 600 अकाउंट हुए डिलीट

Obscene Imagery: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अश्लील सामग्री को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली है. एक्स ने कहा है कि वह अब भारतीय कानून का पालन करेगा. एक्स ने 600 से अधिक अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 11, 2026 10:33:38 AM IST

X Grok Controversy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने Grok AI से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है. एक्स ने भारत को भरोसा दिलाया है कि अब से वह भारतीय कानूनों के तहत ही काम करेगी. इसके साथ ही कंपनी ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए करीब 3,500 पोस्ट ब्लॉक किए हैं. साथ ही 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए हैं. सरकार की सख्ती के बाद X ने अपने कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करने का वादा किया है. प्लेटफॉर्म ने यह कदम ऑनलाइन अश्लीलता और महिलाओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ उठाया है. 

ग्रोक‘ का किया गया दुरुपयोग

दरअसल, Grok पर अश्लील कंटेंट को लेकर MEITY ने उसे नोटिस जारी किया था. जिसके बाद सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स को एआई टूलग्रोक‘ के अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट मामले में 7 जनवरी तक कार्रवाई का समय दिया था. सरकार ने सात जनवरी तक एटीआर जमा करने को कहा था. हालांकि, पहले यह रिपोर्ट 5 जनवरी को जमा की जावी थी. 

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दो जनवरी को नोटिस जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि एक्स के एआई टूलग्रोकउपयोग कर महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए जा रेह हैं. मंत्रालय ने इसे गंभीर विफलता करार दिया था. साथ ही कहा था कि आईटी कानून और उससे जुड़े नियमों एक्स उल्लंघन कर रहा है. 

मंत्रालय ने दिए एक्स को निर्देश

मंत्रालय ने एक्स को निर्देश दिया कि वह तुरंत अश्लील और गैरकानूनी सामग्री को हटाए, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही 72 घंटों के भीतर रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया. भारत सरकार ने साफ किया कि वह आईटी कानून की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी संरक्षण की छूट तभी लागू की जा सकती है, जब मंच सावधानी के साथ उचित नियमों का पालन कर रहा हो.

खामियों की समीक्षा करने का आदेश 

नोटिस में एक्स को ग्रोक ऐप की खामियों की समीक्षा करने, कंटेंट नियमन को लेकर कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया था. पहले अवैध अश्लील कंटेंट को बिना हटाने और फिर उसे रोकने का निर्देश भी दिया गया.

Tags: grokMeitYobscene contentX Accounts BanX accounts block
