नवरात्र से दीपावली तक धमाकेदार फोर व्हीलर होंगे लॉन्च! खरीदें SUVs और इलेक्ट्रिक कारें

News Car Launch navratri Diwali 2025: इस साल नवरात्रि से लेकर दीपावली तक की खरीदारी को लेकर वाहन विक्रेताओं को बड़ी बिक्री की उम्मीदें हैं। सितंबर के महीने में नवरात्र का स्वागत करते हुए ऑटोमोबाइल बाजार में ग्राहकों को लुभाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोगों के बीच नवरात्र के समय नया वाहन खरीदना हमेशा से शुभ माना जाता है। इसी कारण ऑटोमोबाइल कंपनियां इस मौके का फायदा उठाकर नए मॉडल लॉन्च करती हैं। भारत की ऑटोमोबाइल मार्केट में इस सितंबर कई नए और आकर्षक फीचर्स से लैस चार पहिया वाहन लॉन्च होने वाले हैं। इनमें नए SUVs से लेकर इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। इन सभी आने वाले वाहनों की खास बात यह है कि इनमें प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए कई आधुनिक और बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन सी नई कारें बाजार में आने वाली हैं।

Volvo EX30

Volvo EX30 EV सितंबर में आएगी और ये कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार में से होगी।

69 kWh बैटरी और 480 किमी का VVLTP रेंज।

150 kW की फास्ट चार्जिंग से ये कार आधे घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है।

अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)।

Maruti Escudo SUV

मारुति एस्कूडो एक मजबूत और स्टाइलिश SUV है जो एडवेंचर और लंबी यात्रा के लिए बनी गाड़ी है।

इसमें पावरफुल इंजन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम है।

आरामदायक सीटें, बड़ा बूट स्पेस और सुरक्षा फीचर्स जैसे एयरबैग और ABS मिलते हैं।

यह ग्रैंड विटारा से बड़ी होगी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा।

कीमत का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

Mahindra Thar Facelift

महिंद्रा थार 3-डोर का नया फेसलिफ्ट मॉडल सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा जिसमें ताजा डिजाइन वाला फ्रंट ग्रिल, नए हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स होंगे।

इसमें 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन वाला म्यूजिक और कनेक्टिविटी सिस्टम होगा।

इंजन विकल्पों में 2.0L टर्बो पेट्रोल, 1.5L और 2.2L टर्बो डीजल इंजन शामिल हैं, 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ।

यह कार दोनों ही प्रकार के ड्राइव सिस्टम यानी RWD और 4WD में उपलब्ध करवाई जाएगी।

कीमत लगभग ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच रहने की संभावना है।

Citroen Basalt X

Citroën Basalt X 2025 एक प्रीमियम और फीचर-भरपूर वेरिएंट है जो सितंबर में लॉन्च होगा।

कंपनी ने प्री-बुकिंग टोकन ₹11,000 से शुरू कर दी है और डिलीवरी भी सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है।

इसमें नए रंग और एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलेंगे।

इंजन विकल्प में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आएगा।

कीमत की आधिकारिक जानकारी तो अभी नहीं मिली है लेकिन यह प्रीमियम सेगमेंट में आएगा।

Vinfast VF6- VF7