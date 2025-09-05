अब सपने होंगे साकार! GST लगने से इतने लाख में मिलेगी Fortuner, अभी जान लें कीमत

Fortuner Price After GST : अगर आप लंबे समय से एक शानदार और दमदार SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, खासकर Toyota Fortuner जैसी गाड़ी पर नजर है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में सरकार ने GST दरों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे बड़ी SUVs की कीमतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। पहले इन गाड़ियों पर कुल टैक्स 74% तक पहुंच जाता था, जिसमें GST के साथ 22% सेस भी शामिल था। लेकिन अब, नई व्यवस्था के तहत कुल मिलाकर केवल 40% GST देना होगा, जिससे कीमतों में काफी अंतर आएगा।

कितनी हो सकती है आपकी बचत?

Toyota Fortuner की गिनती भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली प्रीमियम SUVs में होती है। राजधानी दिल्ली में इसका 4X2 ऑटोमैटिक पेट्रोल मॉडल एक्स-शोरूम करीब ₹36.05 लाख में आता है, जबकि ऑन-रोड इसकी कीमत ₹41.80 लाख तक पहुंच जाती है। पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इसमें कुल टैक्स 74% तक लग जाता था। नई टैक्स पॉलिसी लागू होने के बाद अब टैक्स घटकर सिर्फ 40% रह जाएगा। इससे कस्टमरों को सीधे तौर पर करीब ₹2 लाख तक की बचत हो सकती है, जो एक लग्जरी कार की खरीद में बड़ा अंतर पैदा करता है।

Fortuner की डिजाइन और फीचर्स

Toyota Fortuner न केवल अपनी दमदार रोड प्रेजेंस बल्कि प्रीमियम फीचर्स के लिए भी फेमस है। ये एक 7-सीटर SUV है, जो कई वेरिएंट्स और दो इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इसके इंटीरियर में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड टेलगेट और एंबियंट लाइटिंग जैसी एडवांस सुविधाएं भी मिलती हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यह गाड़ी पूरी तरह से भरोसेमंद है- इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, और ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी शामिल है।

कब लॉन्च हुई थी Fortuner

Toyota ने Fortuner को भारत में साल 2009 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक ये SUV लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। समय-समय पर कंपनी ने इसके नए वेरिएंट्स और एडिशन्स लॉन्च किए हैं, जिससे इसकी मांग बनी रही। हाल ही में Toyota ने इसका स्पोर्टी अवतार Fortuner GR Sport पेश किया है, जो पावर और लुक्स दोनों के मामले में शानदार है। Fortuner न सिर्फ एक फैमिली SUV है, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है।

क्यों अभी है Fortuner खरीदने का सबसे सही वक्त?

आज के समय में जब आर्थिक स्थिति में जब महंगाई अपने चरम पर है और लग्जरी गाड़ियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही थीं, ऐसे समय में GST कटौती से बड़ा राहत पैकेज मिला है। Fortuner जैसी पॉपुलर और प्रीमियम SUV पर लाखों की सीधी छूट मिलना एक रेयर मौका है। अगर आप काफी समय से एक मजबूत, स्टाइलिश और भरोसेमंद SUV खरीदने का सोच रहे थे, तो अब देर करने की जरूरत नहीं है – ये है एक परफेक्ट टाइमिंग।