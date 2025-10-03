Mahindra Thar 2025 हुई लॉन्च, जानें नए मॉडल में क्या-क्या है खास
Mahindra Thar 2025 हुई लॉन्च, जानें नए मॉडल में क्या-क्या है खास

महिंद्रा थार 2025 (Mahindra Thar 2025) को हाल ही में लॉन्च (Recently Launched) किया गया है, जिसमें कई नए फीचर्स (New Features) और अपडेट्स (Updates) दिए गए हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम (X Show Room) कीमत लगभग 10 लाख रुपये है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 3, 2025 5:44:21 PM IST

Mahindra Thar 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) ने अपनी एसयूवी महिंद्रा थार (Mahindra Thar) का 2025 मॉडल सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. इसे कंपनी ने मिड-साइकिल एंहान्समेंट (MCE) कह रही है, जिसमें छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं.  महिंद्रा थार को लेकर लोगों में भारी उत्साह नज़रआ रहा है. वहीं दूसरी तरफ मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पुराने मॉडल जितनी ही है, यानी करीब 10 लाख रुपये. तो आइए जानते हैं महिंद्रा थार के कीमत और इसके डिजाइन के बारे में .

एक्सटीरियर अपडेट में क्या है खास

बम्पर और ग्रिल: 

इसमें एक नया डुअल-टोन बंपर और बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जबकि पहले ग्रिल काले रंग की थी

पीछे के फीचर्स: 

इसमें अब रियर वाइपर विद वॉशर और रियर कैमरा जोड़ा गया है

नए रंग में क्या है खास: 

थार अब दो नए आकर्षक रंगों में देखने को मिलेगी. बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड में आपको यह नड़र आएगी. इसके अलावा पुराने रंग जैसे गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, डीप फॉरेस्ट और एवरेस्ट व्हाइट फिलहाल मौजूद रहेंगे. 

केबिन और फीचर अपग्रेड: 

2025 थार में सबसे बड़े बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से और फीचर्स में किए गए हैं. पहला इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें एडवेंचर स्टैटिस्टिक 2 फीचर भी शामिल हैं.  और दूसरा स्टीयरिंग व्हील इसे नया डिज़ाइन दिया गया है, जो थार Roxx से लिया गया है. अब बात करते हैं इसके अन्य सुविधाओं के बारे में.

अन्य सुविधाओं में क्या है शामिल: 

बात करें अन्य सुविधाओं की तो, सेंटर कंसोल को नया रूप दिया गया है, और इसमें रियर AC वेंट भी दिए गए हैं. विंडो स्विचेस को सेंटर कंसोल से हटाकर अब दरवाजों पर पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है.

Tags: Interior FeaturesMahindra Thar 2025New FeaturesRecently LaunchedSUV
Mahindra Thar 2025 हुई लॉन्च, जानें नए मॉडल में क्या-क्या है खास

