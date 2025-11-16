Home > टेक - ऑटो > अगर आपको भी रोज आते हैं Spam Calls, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये शानदार तरीका

Spam Calls : मोबाइल यूजर्स स्पैम कॉल से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है. बस एक स्टेप और मार्केटिंग कॉल्स हमेशा के लिए बंद.

By: Preeti Rajput | Published: November 16, 2025 12:46:02 PM IST

Spam Calls Blocked: आपको भी दिनभर आने वाली अनचाही कॉल्स परेशान करती होंगी. बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों तक के फोन ने लोगों का जीना हराम कर दिया है. तमाम कोशिशों को बाद भी इन कॉल्स पर किसी तरह के कोई लगाम नहीं लगती नजर आ रही है. अगर आप इन काल्स से बचना चाहते हैं तो  एक साधारण SMS से उन सभी मार्केटिंग कॉल्स को हमेशा के लिए रोक सकते हैं.

कैसे करें ब्लॉक?

फुल DND मोड एक्टिवेट करने के लिए 1909 पर START 0 भेजें, यह सभी नेटवर्क पर काम करता है:

  • Jio / BSNL: 1909 पर START 0 भेजें
  • Airtel: 1909 पर START 0 भेजें, आपको DND चालू करने का लिंक मिलेगा
  • Vi: 1909 पर FULLY BLOCK भेजें

आपको 1600 या 1800 नंबरों से कॉल तब भी आएंगे क्योंकि वे असली हेल्पलाइन या कस्टमर केयर नंबर हैं. अगर आपको सामान्य 10-अंक वाले नंबरों से स्पैम कॉल आते हैं, तो उनका नंबर, दिनांक और सं विवरण 1909 पर इस फ़ॉर्मेट में भेजकर उनकी रिपोर्ट करें.

ट्राई ने प्रमोशनल कॉल्स को इस प्रकार विभाजित किया है

1. बैंकिंग/बीमा/क्रेडिट कार्ड
2. रियल एस्टेट
3. शिक्षा
4. स्वास्थ्य
5. उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल
6. मनोरंजन/संचार/आईटी
7. पर्यटन और अवकाश

यदि आप सभी प्रमोशनल कॉल्स को ब्लॉक नहीं करना चाहते और केवल कुछ ही प्रकार के कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो 1909 पर START 2,3 भेजें, इससे केवल उन्हीं श्रेणी के लिए डीएनडी सक्रिय हो जाता है. इसके बाद आपको वह अनचाही कॉल्स नहीं आएंगे. यह एकदम फ्री है और वास्तव में काम करता है. 

