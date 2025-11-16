Home > टेक - ऑटो > इंतजार हुआ खत्म…इस दिन भारत में लॉन्च होगी Vivo X300 सीरीज; कैमरे वाले फोन में DSLR का मजा!

Vivo X300 Series : Vivo अगले महीने Vivo X300 सीरीज भारत में लॉन्च करने का प्लान कर चुका है. इस सीरीज में Vivo X300 और Vivo X300 Pro दोनों शामिल हैं. जिनमें आपकों Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलने वाला है.

By: Preeti Rajput | Published: November 16, 2025 11:49:00 AM IST

Vivo X300 series : अगले महीने भारत में Vivo X300 series लॉन्च होने जा रही है. इस सीरीज में दो मॉडल लाइनअप हैं-  Vivo X300 और Vivo X300 Pro. दोनों फोन Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेलैस हैं. कंपनी ने 3 अक्टूबर को चीन में अपने फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च किए थे. Vivo भारत में एक एक्सक्लूसिव रेड कलर ऑप्शन में यह हैंडसेट लॉन्च कर रहा है. 

Vivo X300 सीरीज कब होगी लॉन्च 

Vivo X300 और Vivo X300 Pro भारत में 2 दिसंबर, दोपहर 12 बजे लॉन्च होने जा रहा है. अगर कंपनी एक डेडिकेटेड लॉन्च इवेंट में इस सीरीज को लॉन्च करती है, तो इसका लॉन्च आप लाइव सोशल मीडिया हैंडल पर भी देख सकते हैं.

क्या-क्या है फीचर?

कंपनी ने X300 सीरीज़ के लिए एक टेलीफोटो एक्सटेंडर किट के भी मौजूद है. इसके साथ आने वाला Zeiss 2.35x टेलीकन्वर्टर लेंस, इमेज क्वालिटी से समझौता किए बिना ज़्यादा ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन है. यह किट क्विक लेंस डिटेक्शन, NFC सपोर्ट के साथ डिजिटल एक्टिवेशन और कैमरा ऐप के टेलीकन्वर्टर मोड के साथ कम्पैटिबिलिटी भी देता है.

बेहतरीन कैमरा फीचर 

3nm मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 चिपसेट, प्रो इमेजिंग VS1 और V3+ इमेजिंग प्रोसेसर के साथ, भारत में Vivo X300 सीरीज को पावर देगा. ये फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेंगे. Vivo X300 Pro में Zeiss द्वारा ऑप्टिमाइज किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा. इसमें 200-मेगापिक्सल (f/2.67) HPB APO टेलीफ़ोटो कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/1.57) Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस होगा. इसमें 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 फ्रंट-फेसिंग सेल्फी कैमरा भी होगा.

