फोन का स्पीकर साफ करते वक्त 90% लोग करते हैं ये गलती, घर बैठे इन सुरक्षित तरीकों से बन जाएगा काम!

Phone Speaker Cleaning Tips: स्पीकर साफ करने से पहले सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 24, 2025 7:57:03 PM IST

Phone Speaker Cleaning Tips
Phone Speaker Cleaning Tips

Phone Speaker Cleaning Tips: अक्सर फोन के स्पीकर में दिक्कत देखने को मिलता है, जब उससे आवाज कम आ रही होती है या तो फिर बिलकुल भी नहीं आ रही होती है. इसके पीछे कभी-कभी उसमें फंसी गंदगी वजह होती है, जिसके बाद कुछ खुद से ही उसे साफ करने में लग जाते है. लेकिन जानकारी न होने की वजह से वो काम और खराब कर देते हैं.

और आखिर में उन्हें लोग इस समस्या को ठीक करवाने के लिए सर्विस स्टेशन का रूख करते हैं और फिर वहां पर मोटी रकम खर्च करते हैं. लेकिन अब आप कुछ चीजों का ख्याल रख फोन का स्पीकर साफ कर सकते हैं. चलिए जानते हैं. 

सफाई करने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान

स्पीकर साफ करने से पहले सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें. इसके अलावा किसी भी तरह के लिक्विड (पानी, थिनर, अल्कोहल) को स्पीकर ग्रिल पर डालने से बचें. इससे फोन के अंदरूनी पार्ट्स के खराब होने का डर रहता है. वहीं पिन, सुई जैसी नुकीली चीजों का भी इस्तेमाल करने से बचे, इससे स्पीकर का पर्दा फट सकता है. 

इन सुरक्षित तरीकों से साफ कर सकते हैं स्पीकर – 

कंप्रेस्ड एयर का करें यूज 

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई के लिए कंप्रेस्ड एयर कैन एक बेहतरीन उपकरण है. इसे स्पीकर ग्रिल से थोड़ी दूरी पर रखें और हवा का छोटा-छोटा छिड़काव करें. इससे अगर अंदर धूल फंसी होगी तो वो निकल जाएगी. हालांकि इस बात का ध्यान रखें की कैन को ज़्यादा पास न लाएं और और सीधा रखें. 

सफाई के लिए सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का यूज करें

इसके अलावा आप एक साफ़, सूखा, मुलायम ब्रिसल वाला टूथब्रश या फिर छोटा पेंट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं. स्पीकर ग्रिल पर धीरे से ब्रश करें. ब्रश के ब्रिसल ग्रिल पर चिपकी धूल और गंदगी को हटाने में मदद करेंगे. इस बात का ध्यान रखें कि ब्रश पूरी तरह से सूखा हो.

क्लीनिंग पुट्टी या स्लाइम का करें इस्तेमाल

जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई क्लीनिंग पुट्टी या स्लाइम बाज़ार में उपलब्ध है. इसे स्पीकर ग्रिल पर हल्के से थपथपाएँ और फिर उसे हटा दें. यह चिपचिपा पदार्थ धूल और गंदगी को चिपकाकर उसे हटा देगा.

ईयर क्लीनिंग बड्स 

आप (सावधानी से) सूखे ईयरबड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें स्पीकर ग्रिल पर धीरे से सरकाएं. ध्यान रखें कि रुई के रेशे फंस न जाएं और ज़्यादा दबाव न पड़े. हालांकि गीले ईयरबड्स का इस्तेमाल न करें.

थिनर का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर ऊपर दिए गए तरीके काम न करें, तो आप थिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालाँकि, आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी. ईयरबड या रुई के फाहे पर थिनर की एक बूंद डालें (इतनी कम कि वह टपके नहीं). अब, इस हल्के गीले बड से स्पीकर ग्रिल के बाहरी हिस्से को धीरे से साफ़ करें. ध्यान रखें कि स्पीकर के अंदर कोई तरल पदार्थ न जाए. यह तरीका जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में और अपने जोखिम पर ही इस्तेमाल करें.

अगर ये तरीके काम न करें, तो हार्डवेयर में कोई समस्या हो सकती है. ऐसे में, अपने फ़ोन को किसी पेशेवर मोबाइल रिपेयर शॉप या अधिकृत सर्विस सेंटर पर ले जाएं.

सिर्फ आवाज से गूगल देगा हर सवाल का जवाब, भारत में आ रहा है ‘Search Live’ फीचर!

Tags: clean smartphone speakerimprove phone sound qualityphone speaker cleaningtips and tricks
