Compact Flagship Phones India: ओप्पो रेनो15 प्रो मिनी बनाम वनप्लस 13s बनाम वीवो X300, कौन सा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप दे रहा है सबसे अच्छी डील; यहां जानें सारी डिटेल्स

Oppo reno 15 pro mini vs Vivo x200 fe vs Oneplus 13s: कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 यह तय कर रहा है कि यह कैटेगरी कैसे आगे बढ़ेगी. Vivo और OnePlus ने पिछले साल ही X200 FE और OnePlus 13s के साथ अपने दांव लगा दिए थे. अब Oppo Reno 15 Pro Mini के साथ इस रेस में शामिल हो रहा है, जिससे यह 2026 का पहला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप लॉन्च बन गया है.

यह टाइमिंग मायने रखती है. Reno 15 Pro Mini सिर्फ़ एक छोटा फ़ोन नहीं है. यह Oppo का विचार है कि इस साल एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम फ़ोन कैसा दिखना चाहिए, जो उन दो डिवाइस को टक्कर देगा जो पहले ही मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं.

डिज़ाइन और डिस्प्ले

तीनों फ़ोन का साइज़ लगभग एक जैसा है, जो 6.3 इंच के आसपास है. यही बात उन्हें बड़े स्क्रीन वाले मार्केट में अलग बनाती है.

Oppo Reno 15 Pro Mini में स्लिम बेज़ल और फ़्लैट पैनल के साथ 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले है. यह जानबूझकर कॉम्पैक्ट और बैलेंस्ड लगता है. ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक पहुँचती है, जो बाहर इस्तेमाल के लिए काफ़ी है, और फ़्लैट डिज़ाइन गलती से होने वाले टच को कंट्रोल में रखता है.

Vivo का X200 FE भी 6.31 इंच का है, लेकिन यह डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स पर ज़्यादा ध्यान देता है. इसका LTPO AMOLED पैनल कागज़ पर ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देता है और HDR10+ को सपोर्ट करता है. अगर आप बाहर वीडियो देखने या स्क्रॉल करने में बहुत समय बिताते हैं, तो यह डिस्प्ले तीनों में सबसे अच्छा है.

OnePlus 13s कहीं बीच में है. इसका 6.32-इंच LTPO डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के पीछे नहीं भागता, लेकिन कलर ट्यूनिंग और कंसिस्टेंसी जानी-पहचानी और भरोसेमंद लगती है. यह यहाँ सबसे सुरक्षित डिस्प्ले है, सबसे शानदार नहीं.

तीनों 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, और इस साइज़ में, यह स्मूथनेस खास तौर पर महसूस होती है.

परफॉर्मेंस

OnePlus 13s को सबसे पहले परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका Snapdragon 8 Elite चिप इस तुलना में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, और यह बेंचमार्क और असल दुनिया के इस्तेमाल में दिखता है. ऐप्स तुरंत खुलते हैं, गेम स्मूथ चलते हैं, और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए भी जगह है. अगर स्पीड आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो यह फ़ोन इसे साफ़ कर देता है.

Oppo Reno 15 Pro Mini ज़्यादा बैलेंस्ड तरीका अपनाता है. डाइमेंसिटी 8450 बेंचमार्क चार्ट में टॉप पर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस लगातार बनी रहती है. गेमिंग अच्छी चलती है, थर्मल कंट्रोल में रहते हैं, और रोज़ाना के इस्तेमाल में यह स्मूथ लगता है, बिना किसी खास ध्यान खींचे.

Vivo का X200 FE इन दोनों के बीच आता है. डाइमेंसिटी 9300 प्लस दमदार ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है, खासकर गेमिंग के लिए, लेकिन लगातार लोड पड़ने पर यह थोड़ा गर्म भी होता है.

किसका कैमरा शानदार?

Reno 15 Pro Mini में 200MP का मेन सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड, और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है जिसमें 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम है. यह सेटअप इसे इस तुलना में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर पोर्ट्रेट और ज़ूम शॉट्स के लिए. यह साफ तौर पर उन यूज़र्स के लिए है जो कैमरा की वर्सेटिलिटी की परवाह करते हैं, न कि सिर्फ पॉइंट-एंड-शूट नतीजों की.

Vivo X200 FE ज़्यादा संयमित सेटअप का इस्तेमाल करता है. 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड, और 50MP का पेरिस्कोप लेंस ज़्यादा चीज़ों के बजाय भरोसे पर फोकस करते हैं. इमेज प्रोसेसिंग लगातार होती है, पोर्ट्रेट नेचुरल दिखते हैं, और ज़ूम बिना ज़्यादा ज़ोर डाले इस्तेमाल करने लायक रहता है.

OnePlus 13s डुअल-कैमरा सिस्टम के साथ चीज़ों को सिंपल रखता है. 50MP का मेन और 50MP का टेलीफोटो रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अल्ट्रावाइड लेंस की कमी फ्लेक्सिबिलिटी को सीमित करती है. इमेज क्वालिटी साफ और अनुमानित है, हालांकि यह हार्डवेयर की जटिलता के मामले में मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता है.

तीनों फोन हाई-रिज़ॉल्यूशन सेल्फी कैमरे देते हैं, लेकिन Oppo और Vivo कैमरा वर्सेटिलिटी और वीडियो फीचर्स पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं.

बैटरी और चार्जिंग: एंड्योरेंस बनाम सुविधा

Vivo X200 FE में सबसे बड़ी 6,500mAh की बैटरी है. कुशल ट्यूनिंग के साथ, यह यहाँ का सबसे आसान फोन है जिसे दूसरे दिन तक चलाया जा सकता है, यहाँ तक कि ज़्यादा इस्तेमाल के साथ भी.

Oppo Reno 15 Pro Mini 6,200mAh की बैटरी के साथ इसके ठीक पीछे है. यह फास्ट वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे जल्दी चार्ज करना सुविधाजनक हो जाता है. बैटरी लाइफ अच्छी है, हालांकि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा चलने वाली नहीं है.

OnePlus 13s में सबसे छोटी 5,850mAh की बैटरी है. यह जल्दी चार्ज होती है, लेकिन आपको इसे बाकी दोनों फोन के मुकाबले ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ेगा, खासकर अगर आप गेम खेलते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं.

सॉफ्टवेयर और अपडेट पॉलिसी

OnePlus 13s को Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 अपडेट मिला है. OnePlus इस डिवाइस के लिए चार बड़े Android OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है.

Vivo X200 FE Android के ऊपर Funtouch OS के साथ आता है. Vivo ने कन्फर्म किया है कि यह फोन OriginOS 6 अपडेट के लिए एलिजिबल है, जो जल्द ही रोल आउट होने की उम्मीद है. कंपनी तीन बड़े Android OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करती है.

Oppo Reno 15 Pro Mini Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है. Oppo यहां सबसे लंबा सपोर्ट दे रहा है, जिसमें पांच साल के Android OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट शामिल हैं.

भारत में क्या होगी कीमत-

OnePlus 13s

12GB + 256GB: Rs 54,998

12GB+ 512GB: Rs 59,998

वीवो X200 FE

12GB + 256GB: Rs 56,999

16GB + 512GB: Rs 59,999

ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी

12GB + 256GB: Rs 59,999

12GB + 512GB: Rs 64,999

OnePlus 15, Pixel 10 Pro या Samsung S25, जानें कौन सा फोन खरीदना बेहतर?