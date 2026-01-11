OnePlus 15, Pixel 10 Pro या Samsung S25, जानें कौन सा फोन खरीदना बेहतर?

OnePlus 15 vs Google Pixel 10/Pro vs Samsung Galaxy S25 Series: आज बाजार में कई हाई-एंड स्मार्टफोन उपलब्ध हैं. इनमें OnePlus 15, Google Pixel 10 Pro और Samsung Galaxy S25 सीरीज सबसे चर्चा में हैं. ये तीनों फोन अलग-अलग खासियतों के लिए जाने जाते हैं. आइए हम इन्हें उनके प्रदर्शन, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर के आधार पर आसान भाषा में समझते हैं.

OnePlus 15

प्रदर्शन: OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप है, जो गेमिंग और भारी कामों के लिए बहुत सही है. इसके स्टोरेज की स्पीड UFS 4.1 है, जिससे ऐप्स और गेम्स जल्दी खुलते हैं.

डिस्प्ले: 165Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले है, जो बहुत स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है. इसकी पिक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक है.

बैटरी: 7300mAh की बड़ी बैटरी है और 120W फास्ट चार्जिंग से जल्दी चार्ज होती है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर:

50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है. ये अच्छा है, लेकिन AI फोटोग्राफी के मामले में Pixel 10 Pro से थोड़ा पीछे है. फ्रंट कैमरा 32MP का है. सॉफ्टवेयर में OxygenOS है, जो कस्टमाइजेशन में मदद करता है. इसके साथ 4 OS अपडेट और 6 सुरक्षा अपडेट मिलते हैं.

किसके लिए उपयुक्त: यदि आप तेज प्रदर्शन, बड़ी बैटरी और स्मूथ डिस्प्ले चाहते हैं, तो OnePlus 15 अच्छा ऑप्शन है.

Google Pixel 10 Pro:

प्रदर्शन: Pixel 10 Pro में Google Tensor G5 चिप है। यह AI और स्मार्ट फीचर्स में बहुत मजबूत है, लेकिन रॉ प्रदर्शन में Snapdragon के मुकाबले थोड़ा कम है.

डिस्प्ले: OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की शानदार ब्राइटनेस के साथ आता है.

बैटरी: बैटरी अच्छी है, लेकिन OnePlus 15 जितनी बड़ी नहीं है. चार्जिंग थोड़ी धीमी है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर:

AI फोटोग्राफी में Pixel 10 Pro सबसे आगे है. इसमें Magic Editor, Best Take और Unblur जैसे फीचर्स हैं. कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 48MP अल्ट्रावाइड, 48MP टेलीफोटो (30x Super Res Zoom) और 42MP फ्रंट कैमरा शामिल हैं. सॉफ्टवेयर में Google के AI फीचर्स गहरे से इंटीग्रेट हैं और 7 साल तक अपडेट्स मिलते हैं.

किसके लिए सही: अगर आप AI कैमरा और लंबे समय तक साफ सॉफ्टवेयर अनुभव चाहते हैं, तो Pixel 10 Pro सही रहेगा.

Samsung Galaxy S25 Series:

प्रदर्शन: S25 सीरीज में Snapdragon 8 Elite या Tensor G5 चिप्स हैं. प्रदर्शन के मामले में ये Pixel 10 Pro से बेहतर है.

डिस्प्ले: Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और उच्च ब्राइटनेस के साथ आता है.

बैटरी: बड़ी बैटरी और Ultra मॉडल में बहुत तेज चार्जिंग. बैटरी लाइफ अच्छी है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर:

कैमरा बहुत शानदार है: मेन, अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो/पेरिस्कोप. जूम और हार्डवेयर प्रदर्शन मजबूत हैं. फ्रंट कैमरा 12MP का है. सॉफ्टवेयर One UI 6 है और Galaxy AI फीचर्स उपलब्ध हैं.

किसके लिए सही:

यदि आप प्रीमियम बिल्ड, शानदार डिस्प्ले और संतुलित प्रदर्शन चाहते हैं, तो S25 एक भरोसेमंद ऑप्शन है.

संक्षेप में तुलना

OnePlus 15: स्पीड और बैटरी के लिए सबसे अच्छा.

Pixel 10 Pro: AI कैमरा और लंबे समय तक साफ सॉफ्टवेयर के लिए.

Samsung S25: प्रीमियम अनुभव और संतुलित प्रदर्शन के लिए.

आपका फोन चुनते समय ये ध्यान दें कि क्या आपके लिए सबसे जरूरी है- स्पीड, बैटरी या AI कैमरा.