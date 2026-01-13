Tata Punch या Hyundai Exter: 6 लाख के बजट में कौन सी कार बेहतर? फीचर्स, माइलेज और कीमत में देखें फर्क

Tata Punch vs Hyundai Exter Comparison: टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV टाटा पंच का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है. आज कंपनी ने 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में सभी जरूरी डिटेल्स बताईं, जिसमें इसकी कीमत, नए फीचर्स, कलर ऑप्शन, वेरिएंट और पावरट्रेन शामिल है, तो आइए जानते है Tata Punch और Hyundai Exter का अंतर क्या है?

अगर आप अपनी पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं या 6 लाख रुपये के बजट में एक मजबूत और स्टाइलिश माइक्रो SUV ढूंढ रहे हैं, तो Tata Punch और Hyundai Exter दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है. दोनों कारें अच्छी रोड प्रेजेंस, रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सही साइज देती हैं, और भरोसेमंद ब्रांड की है. लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों कारों में से कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी? आइए डिटेल में जानते है.

इंजन और माइलेज में क्या अंतर हैं?

Tata Punch 1.2- लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो अच्छी पावर और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. यह इंजन शहर में ड्राइविंग और खराब सड़क पर भी शानदार परफॉर्म करता है. माइलेज की बात करें तो कंपनी 18.8 KM प्रति लीटर की दावा करती है. Punch पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन भी देती है. जो उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा किफायती तरीके से गाड़ी चलाना चाहते है. दूसरी ओर Hyundai Exter में 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो अपनी स्मूथ ड्राइव के लिए जाना जाता है. इसका माइलेज भी लगभग Punch जितना ही है. Exter अब CNG का ऑप्शन भी देती है, जिससे यह रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक किफायती ऑप्शन बन जाती है.

फीचर्स और कम्फर्ट एक्सपीरियंस

Tata Punch के बेस वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर पावर विंडो और डिजिटल मीटर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते है. कार का केबिन सिंपल है लेकिन प्रीमियम फील देता है. Hyundai Exter में थोड़े ज़्यादा फीचर्स लगते है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेहतर सीट बेल्ट सेफ्टी और कुछ एक्स्ट्रा सुविधा फीचर्स शामिल है, जिससे यह ज़्यादा मॉडर्न लगती है.

सेफ्टी और कीमत की तुलना

सेफ्टी के मामले में Tata Punch का बड़ा फायदा है क्योंकि इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. यह उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो सेफ्टी को ज़्यादा अहमियत देते है. हालांकि Exter में 6 एयरबैग आते हैं, लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी तक जारी नहीं हुई है. कीमत की बात करें तो, दोनों कारें लगभग एक ही रेंज में आती है. Punch का बेस मॉडल थोड़ा सस्ता है, जबकि Exter के टॉप वेरिएंट ज़्यादा महंगे होते है.