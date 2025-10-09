E-mail Delete in Seconds : बार-बार फुल हो रहा है Gmail इनबॉक्स? ऐसे करें ईमेल्स को चुटकियों में डिलीट
E-mail Delete in Seconds : अगर आपका Gmail इनबॉक्स बार-बार फुल हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार आने वाले प्रमोशनल ईमेल्स, न्यूजलेटर्स, ट्रांजैक्शन की रसीदें और बाकी अनचाही मेल्स. ये धीरे-धीरे आपकी स्टोरेज को भर देते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 9, 2025 5:38:20 PM IST

E-mail Delete in Seconds : गूगल अपने यूजर्स को 15GB की फ्री स्टोरेज देता है जो कि Gmail, Google Drive और Google Photos के बीच शेयर होती है. इस वजह से Gmail का फुल होना आम बात है. अगर आप हर मेल को एक-एक करके डिलीट करेंगे, तो इसमें घंटों लग सकते हैं. लेकिन चिंता की बात नहीं यहां हम आपको आसान तरीके बताएंगे जिनसे आप एक साथ कई ईमेल्स डिलीट कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं.

‘Unsubscribe’ टैग वाली ईमेल्स को एक साथ हटाएं

अधिकतर प्रमोशनल और मार्केटिंग ईमेल्स में ‘Unsubscribe’ का ऑप्शन होता है। इन ईमेल्स को एक बार में डिलीट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

अपने कंप्यूटर पर Gmail खोलें और इनबॉक्स पर जाएं.
ऊपर सर्च बार में ‘Unsubscribe’ टाइप करें और एंटर दबाएं.
अब आपको वो सारे ईमेल्स दिखेंगे जिनमें ‘Unsubscribe’ लिंक है.
सबसे ऊपर बाईं ओर बने छोटे चेकबॉक्स पर क्लिक करें. इससे पहले पेज के सभी ईमेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे.
फिर ‘Select all conversations that match this search’ पर क्लिक करें (नीले रंग की लाइन आएगी).
अब ऊपर बने डिलीट (कचरे के डिब्बे का आइकन) पर क्लिक करें.
अगर प्रमोशन या सोशल टैब में भी ईमेल्स हैं, तो वहां जाकर यही प्रक्रिया दोहराएं.

किसी खास सेंडर या समय के ईमेल्स हटाएं

अगर आप किसी खास व्यक्ति या समय की ईमेल्स हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए Gmail का सर्च फिल्टर काफी काम का है. कैसे करें:

 किसी खास सेंडर से आए ईमेल्स हटाने के लिए:

from:sender_email@example.com  

किसी खास ईमेल एड्रेस पर भेजे गए मेल्स हटाने के लिए:

 to:receiver_email@example.com

 किसी खास तारीख के बाद आए मेल्स हटाने के लिए:

  after:2023-11-01

आप इन फिल्टर्स को जोड़ भी सकते हैं, जैसे:

from:abc@example.com OR after: 2023-11-01

इसके बाद वही तरीका अपनाएं- चेकबॉक्स सिलेक्ट करें, “सभी मेल सिलेक्ट करें” पर क्लिक करें और फिर डिलीट आइकन पर क्लिक करें.

डिलीट की गई ईमेल्स को वापस कैसे पाएं?

अगर गलती से आपने कोई जरूरी ईमेल डिलीट कर दी है, तो घबराएं नहीं. Gmail में डिलीट की गई ईमेल्स Trash (कचरा) फोल्डर में 30 दिन तक रहती हैं.

इस दौरान आप:

बाईं साइड मेनू से Trash फोल्डर पर जाएं.
जिसे भी रिकवर करना हो, उसे सिलेक्ट करें.
फिर “Move to Inbox” या किसी अन्य लेबल में मूव करें.

30 दिन बाद ये ईमेल्स ऑटोमैटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी.

Gmail की स्टोरेज फुल हो जाना आम बात है, लेकिन इसे मैनेज करना उतना भी मुश्किल नहीं है. ऊपर दिए गए आसान स्टेप्स को अपनाकर आप बिना समय बर्बाद किए सैकड़ों ईमेल्स एक साथ डिलीट कर सकते हैं और अपनी Gmail स्टोरेज को हल्का बना सकते हैं.

