Game of Thrones फैंस के लिए खुशखबरी! Realme ने लॉन्च किया किया धमाकेदार फोन, फीचर्स भी हैं लाजवाब

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition : Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन है, जिसमें GOT थीम वाला डिजाइन, कस्टम UI, दमदार फीचर्स और 7000mAh बैटरी के साथ प्रीमियम लुक मिलता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 9, 2025 2:10:26 PM IST

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition : अगर आप मशहूर सीरीज Game of Thrones के जबरदस्त फैन हैं, तो आपके लिए एक शानदार सरप्राइज सामने आया है. Realme ने अपने फेमस स्मार्टफोन Realme 15 Pro 5G का Game of Thrones लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है. ये फोन न केवल पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, बल्कि इसमें ऐसा यूनिक लुक और डिजाइन दिया गया है, जो सीधा वेस्टरोस की दुनिया से निकलकर आया लगता है.

आइए जानते हैं इस खास एडिशन के फीचर्स, डिजाइन और इसकी तकनीकी खूबियों के बारे में विस्तार से.

 Game of Thrones थीम के साथ दमदार डिजाइन

इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका स्पेशल एडिशन लुक. फोन को ब्लैक और गोल्डन थीम में पेश किया गया है, जो Game of Thrones की फैंटेसी वर्ल्ड को बखूबी दिखाता है.

 कैमरा मॉड्यूल पर 3D ड्रैगन क्लॉ की नक्काशी (एंग्रेविंग) की गई है.
 बैक पैनल पर हाउस टार्गैरियन का प्रसिद्ध तीन सिर वाला ड्रैगन सिंबल उकेरा गया है.
 बैक कवर में कलर-चेंजिंग लेदर का इस्तेमाल हुआ है, जो नार्मल स्थिति में काला रहता है, लेकिन जब इसे 42 डिग्री सेल्सियस या अधिक गर्म पानी में रखा जाता है, तो ये लाल रंग में बदल जाता है – जो एकदम “Dragonfire” जैसा दिखता है.

हार्डवेयर में कोई समझौता नहीं

हालांकि ये एक लिमिटेड एडिशन है, लेकिन Realme ने परफॉर्मेंस के मोर्चे पर कोई कटौती नहीं की है. इसमें वही पावरफुल हार्डवेयर मौजूद है जो स्टैंडर्ड मॉडल में मिलता है.

 स्पेसिफिकेशन:

 डिस्प्ले: 6.8-इंच की बड़ी AMOLED स्क्रीन, 1.5K रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ. स्क्रीन पर Gorilla Glass 7i की सेफटी दी गई है.
 प्रोसेसर: Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट – गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए शानदार.
 रैम और स्टोरेज: 12GB RAM के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज – जो भारी ऐप्स और फाइल्स के लिए पर्याप्त है.

 कैमरा सेटअप:

  50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा
  50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
  50MP फ्रंट सेल्फी कैमरा – सेल्फी प्रेमियों के लिए शानदार.

 बैटरी:  7,000mAh की बैटरी जो लंबे समय तक साथ निभाएगी.
 चार्जिंग: 80W सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट.

 कनेक्टिविटी और मजबूती 

 फोन में 5G सपोर्ट, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, और USB Type-C पोर्ट जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, जो सेफटी के साथ स्टाइल भी जोड़ता है. डिवाइस को कई प्रकार की डस्ट और वाटरप्रूफ रेटिंग्स मिली हैं: IP66, IP68, और IP69, यानी ये फोन काफी हद तक वाटर-रेजिस्टेंट और डस्टप्रूफ भी है.

क्या आपको खरीदना चाहिए ये लिमिटेड एडिशन फोन?

यदि आप एक Game of Thrones फैन हैं और एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक कलेक्टिबल हो, तो ये फोन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसकी डिजाइनिंग, थीम आधारित UI और पावरफुल स्पेसिफिकेशन इसे एक अनोखा एक्सपीरिएंस बनाते हैं.

 

