WPL 2026 Points Table: मुंबई की जीत का जश्न, लेकिन RCB का ताज अब भी कायम!

WPL 2026 Points Table: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का सीज़न अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है और अब वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई है. मुंबई ने तीन मैचों में से दो मैच जीते हैं और उसके खाते में कुल 4 पॉइंट्स हैं. हालांकि, इतनी जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को टॉप पोजिशन से हटाने में कामयाब नहीं हो पाई है. इसका मुख्य कारण है नेट रन रेट. मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट +0.901 है, जो अच्छा तो है, लेकिन RCB के मुकाबले कम है.

RCB टॉप पर क्यों बनी हुई है?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अब तक खेले गए अपने दोनों मैच जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली इस टीम का नेट रन रेट +1.964 है, जो अब तक टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है. इसी वजह से RCB, मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स—तीनों के बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद टॉप पर है. गुजरात जायंट्स ने भी तीन मैचों में दो जीत हासिल की हैं और उसके भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट +0.105 है, जो RCB और मुंबई दोनों से काफी कम है. अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ़ यही तीन टीमें जीत दर्ज कर पाई हैं.

दिल्ली और UP का इंतज़ार, आज टूटेगा हार का सिलसिला?

दिल्ली कैपिटल्स और UP वॉरियर्ज के लिए WPL 2026 की शुरुआत अब तक निराशाजनक रही है. दोनों ही टीमों ने अपने-अपने शुरुआती दो मैच गंवाए हैं और अभी तक पॉइंट्स टेबल में उनका खाता नहीं खुला है. दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जबकि UP वॉरियर्ज को गुजरात जायंट्स और RCB ने हराया. हालांकि, इन दोनों टीमों के लिए राहत की बात यह है कि आज यानी बुधवार, 14 जनवरी को दोनों आमने-सामने होंगी. नवी मुंबई में खेले जाने वाला यह मुकाबला WPL 2026 का सातवां लीग मैच होगा. इस मैच में तय है कि किसी एक टीम को पहली जीत जरूर मिलेगी, जिससे टूर्नामेंट और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा.

